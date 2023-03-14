«أبيض الشباب» يبدأ تدريباته في معسكر دبي

دبي (الاتحاد)

أدى منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاماً، أولى حصصه التدريبية في معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري وجهازه الفني المساعد، وبمشاركة 29 لاعباً.

ويأتي المعسكر الحالي في إطار تحضيرات أبيض الشباب للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي يُنظمها اتحاد الكرة في الفترة من 23 إلى 28 مارس الجاري على ملعبي ذياب عوانة ونادي شباب الأهلي بالعوير، بمشاركة أربعة منتخبات «الإمارات، السعودية، هولندا، المكسيك».

وقال فيصل الطاهري مدرب منتخبنا الوطبي: «بدأنا العمل على تكوين وتأسيس منتخب الشباب الحالي من مواليد 2005 و 2006 في شهر نوفمبر الماضي من خلال مجموعة من التجمعات الداخلية والخارجية والمباريات الودية، والتي ساعدتنا على اختيار عناصر مميزة للمنتخب في الوقت الحالي، وحققنا خطوات مهمة في التطوير، ونسعى لتحقيق مزيد من الأهداف خلال الفترة المقبلة لنكون على أتم الجاهزية للمشاركات المقبلة».

وأضاف فيصل الطاهري: «نركز خلال الوحدات التدريبية على كيفية تنفيذ الجانب الخططي وعملية التوازن بين خطوط المنتخب، وزيادة الفاعلية الهجومية، وفي نهاية المعسكر سيتم الاستقرار على 25 لاعباً للمشاركة في البطولة الدولية الودية، ونشكر اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية على تلبية ودعم كافة برامج تطوير المنتخبات».