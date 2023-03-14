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أنشيلوتي يرفض «الحسابات» قبل مواجهة ليفربول!

أنشيلوتي يرفض «الحسابات» قبل مواجهة ليفربول!
14 مارس 2023 17:45

مدريد (د ب أ)
قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إن فريقه لا يحتاج لإجراء حسابات قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي غداً الأربعاء، وإنما عليه اللعب بقوة من أجل تحقيق الفوز.
ويستضيف ريال مدريد فريق ليفربول غداً في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، علماً بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز ريال مدريد على ليفربول في عقر داره 5-2.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، للحديث عن مباراة الغد: «لا نفكر في الدفاع، وإنما في الهجوم، وأعتقد أنها ستكون مباراة مفتوحة لأن ليفربول يصل عازماً على حسم الأمور لصالحه».
وأضاف في التصريحات التي نشرها ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت: «الرسالة واضحة، ليس علينا إجراء حسابات، وإنما اللعب بأفضل طريقة ممكنة، علينا اعتبار المباراة بمثابة مباراة الذهاب، ليست فكرتنا إجراء حسابات بل اللعب بأقصى حد من الحماس وتحقيق الفوز».
وتابع: «ركزنا على الأمور الجيدة والسيئة التي فعلناها ذهاباً، قمنا بأشياء كثيرة بشكل جيد على المستوى الهجومي، لن نخطط للمباراة مع الأخذ بالاعتبار أن لدينا أفضلية وإنما سنخطط لمباراة مفتوحة وهجومية». 

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وأضاف المدرب الإيطالي: «بالنسبة لمباراة الغد فإن الخبرة والطاقة مهمتان للغاية، إنها مباراة أكثر تعقيداً بالنسبة لنا من مباراة ليفربول على المستوى الذهني، يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم منذ الدقيقة الأولى بغض النظر عن أي شيء، نتيجة مباراة الذهاب تضعنا على المحك، لكننا سنفعل كل ما في وسعنا لتقديم الأفضل منذ الدقيقة الأولى، لكن لدينا شكوك أكثر من المنافس في هذا الصدد».

ريال مدريد
ليفربول
دوري أبطال أوروبا
كارلو أنشيلوتي
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