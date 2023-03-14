الشارقة والنجمة.. حلم نهائي «خليجية اليد»



رضا سليم (دبي)

تتجه أنظار جماهير الشارقة صوب صالة مدينة خليفة الرياضية بالعاصمة البحرينية المنامة، يوم غد، حيث يلتقي الشارقة مع النجمة البحريني حامل اللقب ومستضيف البطولة في الدور نصف النهائي من بطولة الأندية الخليجية لكرة اليد بنسختها رقم 39، فيما يلتقي الكويت مع العربي القطري في نفس الدور، ويتأهل الفائزان من المباراتين للمباراة النهائية للبطولة التي ستقام الجمعة المقبل.

ويطمح الشرقاوية في الذهاب بعيداً في المشاركة الخليجية السابعة، بعدما تأهل وصيفاً من المجموعة الثانية بالدور الأول، عقب التعادل مع الصفا السعودي والفوز على الأهلي البحريني، وكانت الخسارة الوحيدة أمام الكويت الكويتي.

ورغم أن التاريخ ينحاز للنجمة البحريني في المواجهات، حيث فاز على الشارقة في كل مواجهات السوبر الإماراتي البحريني، وكانت المرة الوحيدة التي فاز بها الملك بالبطولة أمام باربار، إلا أن عبور الدور الأول يمثل حافزاً كبيراً للاعبين في مواصلة السير.

ويعول الشارقة على عدد من لاعبيه، أبرزهم مصباح الصانعي والذي نال جائزة أفضل لاعب مرتين في النسخة الحالية من البطولة، بالإضافة إلى الحارس الدولي محمد إسماعيل ومحمود زكي المعار من الغرافة القطري، في حين لم تتأكد مشاركة المصري محمود فايز الذي تعرض للإصابة خلال مباراة الأهلي الأخيرة وتم نقله إلى المستشفى.

ويأمل فريق الشارقة المتوج بكافة الألقاب المحلية للموسم الرياضي الماضي، والحالي حتى الآن في التتويج بلقب خارجي بقيادة مدربه التونسي الجديد سامي السعيدي، حيث سبق للفريق التتويج بكأس السوبر الإماراتي البحريني، 2019 والميدالية البرونزية في بطولة الأندية الآسيوية مرتين.