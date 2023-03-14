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نصف نهائي دوري السلة ينطلق 24 مارس

نصف نهائي دوري السلة ينطلق 24 مارس
14 مارس 2023 17:00

علي معالي (دبي)
حدد اتحاد كرة السلة موعد وملاعب مباريات نصف نهائي بطولة دوري رجال السلة، والتي تأهل إليها كل من شباب الأهلي، النصر، الشارقة والوصل، حيث تقام بنظام (بست أوف 3).
يلتقي في الذهاب، شباب الأهلي مع الوصل يوم الجمعة 24 مارس الجاري، على صالة شباب الأهلي، وفي اليوم التالي يحل الشارقة ضيفاً على النصر بصالته في دبي، على أن تقام مباراتا الإياب يومي 28 و29 مارس، بلقاء الوصل وشباب الأهلي ثم الشارقة والنصر، وفي حال تعادل الفريقين يتم الاحتكام لمباراة ثالثة فاصلة تحدد لها 1 و2 أبريل المقبل، وتقام كل المباريات في التاسعة والنصف مساءً.
وكان المربع الذهبي قد اكتمل بتأهل الشارقة والوصل بالفوز على الوحدة والبطائح على التوالي في مباراتي الذهاب والإياب، وسبقهما ناديي شباب الأهلي والنصر بعد صدارتهما لمرحلة المجموعات.
وتعتبر مرحلة المربع الذهبي الخطوة المقبلة الأهم في مسيرة الفرق الأربعة، حيث يبحث كل فريق عن تحقيق الفوز أملاً في الفوز باللقب هذا الموسم.
 

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