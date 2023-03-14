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إنفانتينو مرشح بالتزكية للبقاء على رأس «الفيفا»

إنفانتينو مرشح بالتزكية للبقاء على رأس «الفيفا»
14 مارس 2023 16:45

كيجالي (أ ف ب)
يتأهب السويسري جاني إنفانتينو لولاية جديدة مدتها أربع سنوات على رأس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، عندما يخوض انتخابات الخميس في كيجالي، مرشحاً بمفرده لكن ليس من دون منتقدين لفتراته السابقة التي استهلها عام 2016 بعد فضيحة فساد مدوية في المنظمة العالمية.
سيكون خيار الاتحادات الوطنية الـ211 المنضوية محصوراً في الجمعية العمومية الـ73 في رواندا على التجديد بالتزكية لإنفانتينو البالغ 52 عاماً، المرشح بمفرده على غرار انتخابات 2019 الأخيرة، أو التعبير عن رفض رمزي.
يبدو إنفانتينو واثقاً من البقاء على رأس الاتحاد الدولي حتى 2027، جراء وصول اليد اليمنى السابق لرئيس الاتحاد الأوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني، إلى منصبه بعد دفعة مالية مشبوهة حصل عليها الأخير من الرئيس السابق لفيفا السويسري جوزيف بلاتر، وأطاحت الرجلين من مواقعهما الدولية لسنوات.
وإذا كان النظام الأساسي للاتحاد الذي يتخذ من مدينة زيوريخ السويسرية مقرّاً له، ينصّ على وضع حد لثلاث فترات مدّة كلّ واحدة أربع سنوات، إلا أن إنفانتينو يمهّد الطريق للبقاء حتى 2031، معلناً منتصف ديسمبر انه لا يزال «في الولاية الأولى»، معتبراً ان ولايته الأولى (2016-2019) لم تكتمل.
كان إنفانتينو المولود في 23 مارس 1970 في بريج السويسرية، والمتزوج من اللبنانية لينا الأشقر، أميناً عاماً للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشاراً لهيئات رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا قبل بدء العمل مع الاتحاد الاوروبي في أغسطس 2000 في قسم الشؤون القانونية والتجارية.
عمل من 2004 الى 2007 رئيسا لقسم الشوؤن القانونية، ثم أميناً عاماً موقتاً مع الإشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009)، وأخيراً أميناً عاماً منذ أكتوبر 2009 في فترة رئاسة بلاتيني.

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