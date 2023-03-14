«الكنجارو» يستدعي روبرتسون «الثالث»!

سيدني (أ ف ب)

استدعى جراهام أرنولد مدرب المنتخب الأسترالي لكرة القدم، أليكس روبرتسون لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي للالتحاق بصفوف «سوكيروس»، ليصبح الجيل الثالث من عائلته يدافع عن ألوان منتخب «الكنجارو».

وبعدما لعب روبرتسون، ابن الـ 19 عاماً والمولود في سيدني، مع المنتخبات العمرية لكل من إنجلترا وأستراليا، بات حالياً مستعداً للالتزام مع المنتخب الاسترالي.

ولعب والد روبرتسون، مارك، مع منتخب أستراليا في عام 2001، كما فعل جده عام 1984.

وقال أرنولد الذي قاد أستراليا إلى ثمن نهائي مونديال قطر (خسرت أستراليا أمام الأرجنتين 1-2) للصحفيين قبل المباراتين الوديتين ضد المنتخب الإكوادوري في سيدني في 24 مارس، ثم في ملبورن بعد أربعة أيام «ربما كنت أتحدّث معه لأكثر من 18 شهراً».

وأضاف: هذه المرة عندما أخبرته أنني أرغب في استدعائه، قال على الفور، لا يمكنني الانتظار، وأعتقد أن الشاب قد انضم الآن إلى أستراليا، أنا متأكد من أنه بمجرد أن يرتدي قميص المنتخب الأسترالي ويشعر بالشعار في قلبه، هناك أمة واحدة فقط سيلعب من أجلها.

شارك روبرتسون مع فريق مانشستر سيتي ما دون 23 عاماً، لكنه ما زال ينتظر فرصته للعب مع الفريق الأول بإشراف المدرب الإسباني بيب جوارديولا.