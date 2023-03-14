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انطلاق محاور الرخصة الآسيوية (C) لمدربي الحراس

انطلاق محاور الرخصة الآسيوية (C) لمدربي الحراس
14 مارس 2023 16:15

دبي (الاتحاد)
انطلقت بمقر اتحاد الكرة في دبي محاور ثاني الدورات التدريبية لنيل الرخصة الآسيوية (C) لمدربي حراس المرمى للموسم الكروي الحالي، والتي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الفترة من 14 إلى 18 من شهر مارس الجاري، ويشارك في الدورة 13 مدرباً من أندية الدولة.
حضر افتتاح دورة حراس المرمى، مارسيل لوكاسين المدير الفني لاتحاد الكرة.
ويُدير محاور الدورة التدريبية المحاضران الوطنيان زكريا أحمد العوضي، وحسن المقيم، المعتمدان من الاتحاد القاري، وعبدالرحمن عبدالله الجريسان مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي السعودي، محاضراً مساعداً، وتتناول محاضراتها العملية والنظرية مجموعة من الموضوعات، ومنها كيفية اكتشاف حراس المرمى، وتعليمهم المهارات الأساسية ودورهم المؤثر في الفريق وفقاً للمناهج التدريبية الحديثة.
وكانت الإدارة الفنية في اتحاد الكرة قد نظمت أولى دورات الرخص التدريبية لمدربي حراس المرمى في الفترة من 6 إلى 10 مارس الحالي، وشارك في هذه الدورة 16 مدرباً، وتُعد الدورة الحالية هي الدورة الثالثة عشر التي يُنظمها اتحاد الكرة للمدربين لنيل الرخص الآسيوية المعتمدة.

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