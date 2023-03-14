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الرياضي

1.7 مليون مشاهدة لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل

1.7 مليون مشاهدة لبطولة مدن العالمية لأساتذة البادل
14 مارس 2023 17:00


أبوظبي (الاتحاد)

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سجلت بطولة مدن العالمية لأساتذة البادل «أبوظبي 2023»، التي افتتحت أجندة الموسم الحالي لـ «وورلد بادل تور» WPT، والتي أقيمت الشهر الماضي خلال الفترة من 21 - 26 فبراير، رقماً قياسياً في حجم المشاهدة على قناة الانترنت الرسمية لـ WPT، كأكثر بطولات البادل التي تحظى بأعلى مستوى من المشاهدة في تاريخ الـ WPT، وحقق البث الحي عبر القناة على الإنترنت رقماً غير مسبوق تجاوز 1.7 مليون مشاهدة لما يزيد على 367000 مشاهد.
وتابع الجمهور بحماس المنافسات في باب النجوم بجزيرة الحديريات على مدار 6 أيام، وكانت المباراة الأكثر مشاهدة هي قمة دور الـ 16 القوية بين الثنائي «خوان ليبرون/ أليخاندرو جالان» و«ميجيل يانجاس/ أليخاندرو أرويو»، والتي حصدت نحو 200000 مشاهدة مباشرة، وحظيت 4 مباريات مختلفة على مدار الأسبوع بمتابعة ما يزيد على 100000 مشاهد في البث المباشر.
وقال صالح محمد الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «نفخر باستضافة بطولة مدن العالمية التي أكدت مجدداً مكانة الإمارة عاصمة للرياضة العالمية، حيث استقطبت أفضل لاعبي البادل الدوليين، ووفرت منصة مثالية لتسليط الضوء على المواهب الإماراتية، ويتماشى هذا الحدث مع رؤيتنا الرامية إلى تنظيم برنامج حافل من الفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية تلبي تطلعات مجتمعنا وزوارنا على حد سواء. ونتطلع لاحتضان المزيد من أرقى البطولات العالمية في المستقبل».
وسادت البطولة أجواء مفعمة بالحماس مع الحضور الكبير الذي تجاوز 6000 زائر، مؤكدة الشعبية المتزايدة لرياضة البادل في الإمارات. وتم بث مبارياتها مباشرة في أكثر من 150 دولة عبر القناة التلفزيونية الرسمية للـ WPT.
ونظم البطولة كل من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع شركة «جلوبال مايس أورجنايزيشين ليمتد». وكانت مدن العقارية الراعي الرئيسي للبطولة، بينما ضمت قائمة الرعاة الرئيسيين الآخرين كلاً من مجموعة بريد الإمارات و«ماكدونالدز» و«بولبادل» و«هيلتون» و«إستريا دام» و«هيد»، إضافة إلى علامات تجارية عالمية أخرى. 

البادل تنس
الحديريات
مجلس أبوظبي الرياضي
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