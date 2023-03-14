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الرياضي

«سباق الصقور» يجمع 300 مشارك من جامعة نيويورك في الحديريات

«سباق الصقور» يجمع 300 مشارك من جامعة نيويورك في الحديريات
14 مارس 2023 16:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت جامعة نيويورك أبوظبي أول نسخة لسباق الصقور السنوي بمشاركة حوالي 300 راكب في جزيرة الحديريات، بهدف التشجيع على ركوب الدراجات للحفاظ على الصحة واستخدام وسائل النقل المستدامة. 

وكان السباق مفتوحاً ومتاحاً للجميع من مختلف المستويات، واستمتع المشاركون بالهواء النقي والإطلالة الخلابة لإمارة أبوظبي، عبر ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الطلق حيث أكملوا مسار بطول 11 كيلومتراً، واختار البعض إضافة دورة إضافية. 

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دراجات على جزيرة الحديريات

وتندرج فعالية سباق الصقور السنوية ضمن جهود جامعة نيويورك أبوظبي ورؤيتها الوطنية نحو تعزيز أسلوب حياة نشط، وحازت أبوظبي لقب «مدينة الدراجات الهوائية» في عام 2021 من قبل الاتحاد الدولي للدراجات، لتصبح العاصمة الإماراتية أول مدينة آسيوية تحظى بهذا اللقب المرموق. 
وتعتبر الفعالية واحدة من مجموعة من الأنشطة المجتمعية المتعددة للجامعة كاليوم المفتوح القادم في الحرم الجامعي والذي يصادف 18 مارس، حيث سيتضمن الموسيقى، وأكشاك الطعام، والأنشطة، والعروض. 

جامعة نيويورك أبوظبي
سباقات الدراجات
جزيرة الحديريات
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