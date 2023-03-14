10 آلاف مشارك في 26 فعالية بدبي



دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي أكثر من 10 آلاف رياضي في 26 فعالية رياضية متنوعة، من بينها 7 بطولات دولية تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال نهاية الأسبوع الجاري في مختلف المناطق، من أبرزها بطولة دبي ماستر الدولية للطيران اللاسلكي الحر، وبطولة الكروس فيت الدولية من أجل مكافحة السرطان، و«دبي ماصل بيتش».

وتنطلق منافسات النسخة الثالثة من بطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي الحر يوم الجمعة المقبل في حديقة الخور، التي يشارك فيها نخبة المتسابقين من بينهم 15 طياراً دولياً، هم الأفضل في العالم، يتنافسون في فئة الطائرات الهليكوبتر العمودية والتي تشمل الطيران الحر باستخدام بطارية واحدة، والطيران مع تناغم الموسيقى والتوافق بينهما.

وتقام بطولة الكروسفت الدولية من أجل محاربة السرطان يوم السبت في دبي هاربور، وتتضمن البطولة التنافس لمدة ساعة ونصف الساعة، حيث تقوم الفرق المشاركة بتنفيذ 5 تدريبات متنوعة، يستمر كل تدريب منها لمدة 10 دقائق وتتخللها 20 دقيقة راحة، وسيتم تسجيل نتائج الفرق في كل تمرين ومقارنتها مع المتسابقين الدوليين في مختلف مدن العالم، من أبرزها لندن وميامي وبرلين وباريس، وتتنافس الفرق ضمن 4 فئات هي فرق الرجال، فرق السيدات، الفرق المختلطة، والفئة المستقلة، ويذهب ريع البطولة لدعم وتمويل صندوق أبحاث أمراض السرطان التابع لمؤسسة الجليلة.

وتنظم النسخة الخامسة من «دبي ماصل بيتش» على مدار يومي السبت والأحد، وتنظمها شركة يونيفرسال ماصل فيتنس فاشون في منتجع شيراتون جميرا بيتش، وتتضمن الفعاليات بطولة دبي الدولية لبناء الأجسام وتدريبات لياقة بدنية وأنشطة ومسابقات رياضية مختلفة، من بينها البطولة العالمية للياقة والأزياء للرجال والسيدات، وبطولة الكرة الطائرة، ويشارك في الحدث أكثر من 500 مشارك، بحضور أكثر من 2000 متفرج، كما ستقدم 15 شركة عالمية أحدث المنتجات والمعدات الرياضية والمأكولات الصحية.

كما تقام بطولة الإمارات الدولية المفتوحة الثانية للجمباز وماستر كلاس في نادي النصر خلال الفترة من 18 إلى 19 مارس، ويقام مؤتمر دبي الدولي للفروسية في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس.

وتنطلق بطولة هارد كور الدولية للملاكمة يوم 18 مارس، وتستمر حتى 19 مارس في قاعة أجندة أرينا في مدينة دبي للإعلام، وتتضمن البطولة المنافسة في الوزن الثقيل، حيث يلتقي البطل العالمي الأميركي جارل ميلر مع حامل اللقب الأسترالي لوكاس براون، كما يلتقي الأيرلندي جونو كارول الملقب بـ (كينج كونج) مع الكولومبي ميجيل مارياجا، ويلتقي الروسي سوسلان أسباروف مع الأميركي براندون جلانتون، والقيرغستاني سامات عبد الرحمنوف مع الأرجنتيني نيكولاس ديفيد فيرون، والروسي كوريش ساجوف مع القيرغستاني علي بالوييف، وتقام بطولة بي واي بي إكستريم للملاكمة للرجال والسيدات يوم السبت في ملعب سوق دبي الحرة للتنس، ويشارك فيها ملاكمون من أميركا وبولندا والبرتغال وأرمينيا وأيرلندا وانجلترا وكرواتيا والكاميرون ولبنان، يتنافسون جميعاً في 10 أوزان مختلفة.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة كأس الإمارات للسباحة التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس، ويشارك فيها أكثر من 1000 سباح وسباحة يمثلون 50 نادياً وأكاديمية من 9 دول مختلفة، هي المجر وأوغندا ومصر وقطر والسودان والكويت والسعودية وفلسطين بالإضافة إلى الإمارات، يتنافسون في عدة فئات متنوعة منها: 800 متر حرة، و400 متر حرة، و200 متر فراشة، و400 متر متنوع، و100 متر صدر، وغيرها من الفئات، وتقام المنافسات على فترتين، في الفترة الصباحة من الساعة 8:30 صباحاً حتى الساعة 12:30 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 5:00 مساء حتى الساعة 6:30 مساء.

وتختتم اليوم فعاليات مؤتمر سيجما ايه اي بي سي ايه جي اس للألعاب الإلكترونية، الذي يقام في فستيفال أرينا بدبي فستيفال سيتي، وتنطلق «الأربعاء» بطولة ريكس ديزرت للملاكمة المختلطة في بروميناد بدبي فستيفال سيتي، وبطولة بنك المشرق للرياضات الإلكترونية في ذا ووك بمنطقة جي بي آر، والجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وبطولة أوبتيمال وايت كولر للملاكمة في منتجع الحبتور جراند بمنطقة جي بي آر، وتقام بطولة موانئ دبي العالمية للدراجات الهوائية في مضمار القدرة، وبطولة أونلي كومز للملاكمة في فندق سيزر بالاس.

ويقام سباق نصف ماراثون نخيل في دي إكس بايك، وسباق سيجنا للجري واللياقة البدنية على شاطئ كايت بيتش، وسباق ماي دبي المجتمعي للجري في أكاديمية شرطة دبي، وسباق لامير للسباحة على شاطئ لامير، وبطولة كأس مينا لكرة القدم في ملاعب منتجع جبل علي، وفعالية «نحن نجدف من أجل أصحاب الهمم» في نادي دبي لليخوت والشراع، وبطولة كأس الإمارات لرفع الأثقال في مدرسة الاتحاد الخاصة بمنطقة جميرا، ودواثلون جاينت في حي دبي للتصميم، وسباق جبال الألب للتزلج على الجليد في سكي دبي، وسباق سكتشرز للجري في مضمار ميدان، وسباق الدراجات الهوائية ضد الساعة في مضمار القدرة.