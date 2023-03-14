هازارد يتمسك بالبقاء مع «الملكي»!

بروكسل (أ ف ب)

أكد المهاجم البلجيكي إدين هازارد أنه يود البقاء في صفوف فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني، مستبعداً إمكانية رحيله عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هازارد الذي تلاحقه لعنة الإصابات منذ وصوله إلى ملعب «سانتياغو برنابيو»، في مقابلة مع قناة «آر تي بي أف»: «أود البقاء هنا، لطالما حلمت بهذا النادي، لا أنتظر سوى مسألة واحدة، هي أن أكون على أرض الملعب لكي أبرهن قدرتي على لعب كرة القدم مرة أخرى، حتى لو أن الناس تشكك بذلك».

وصل هازارد (32 عاماً) إلى الريال في يونيو 2019 قادماً من تشيلسي الإنجليزي مقابل 115 مليون يورو، إلا أنه فشل في فرض نفسه أساسياً بسبب الإصابات المتعددة، وعلى الرغم من تعافيه، إلا أنه لم يشارك في مباراة في «لا ليجا» منذ 9 سبتمبر الماضي.

أضاف لاعب ليل الفرنسي السابق والذي يمتد عقده مع ريال حتى الموسم المقبل: «هناك شيء واحد فقط يمكن أن يخرجني من الدائرة اللولبية التي أنا فيها، وهو اللعب بعد شهور من دون خوض مباريات، أعلم أنني لن أسجل خمسة أهداف بمجرد لقائي الأول، أنا بحاجة إلى وقت، لكن في ريال ليس لدينا وقت».

وأقرّ مهاجم منتخب «الشياطين الحمر»، الذي أعلن نهاية مسيرته الدولية مع بلاده في ديسمبر الماضي بعد ختام مونديال قطر، أنه يشك بـ «ثقة كارلو أنشيلوتي» مدرب ريال به.

وقال بهذا الشأن: «مع المدرب، لا نتحدث مع بعضنا البعض، لكننا نحترم بعضنا البعض، أرى في التمارين أنني أستطيع تقديم شيء ما، أشعر أنني بحالة بدنية جيدة».

وأردف: «أنا لا أطلب أن ألعب 90 دقيقة ولكن فقط أن أشعر بأني مفيد».

وختم قائلاً: «بعض زملائي يطلبون مني المغادرة للعب، لأنهم يرون صفاتي، لكن هذا ليس خياري، ما زلت مقتنعاً بإمكانية تقديم شيء إلى مدريد».