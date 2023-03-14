العين وشباب الأهلي يتصدران قائمة التسديدات في «أدنوك»

علي معالي (دبي)

مع نهاية الجولة الـ 19 للدوري، وصل عدد الأهداف إلى 402 هدف في 133 مباراة، وجاء 81 هدفاً من الـ 402 بالرأس، وسجلت جميع فرق «دورينا» هذا الموسم أهدافاً بالرأس، ولكن بنسب متفاوتة، حيث يتصدر فريقا الوحدة والوصل قمة الهدافين بـ «الرأس» بعدد 11 هدفاً، و9 أهداف لكل من العين وخورفكان، و6 أهداف لكل من اتحاد كلباء وشباب الأهلي والشارقة، و5 أهداف للبطائح، و4 أهداف لكل من الظفرة وعجمان، و3 أهداف لكل من دبا والنصر وبني ياس، أما الجزيرة فسجل هدفا وحيدا بكرة رأسية.

أما الأهداف التي تم تسجيلها من خارج منطقة الجزاء، فوصل عددها إلى 47 هدفاً، ويتصدر بني ياس هذه الفئة بـ 6 أهداف، يليه الجزيرة وشباب الأهلي (5 أهداف)، ثم البطائح والنصر والعين (4 أهداف)، والوحدة واتحاد كلباء والوصل (3 أهداف)، وهدفان لـ 5 أندية وهي دبا والظفرة وعجمان وخورفكان والشارقة.

وسجلت الأهداف، التي تم إحرازها في الشباك من داخل منطقة الجزاء 355 هدفا، وتصدر هذه القائمة فريق العين بـ 47 هدفا، وشباب الأهلي والشارقة 34 هدفا لكل فريق، الوصل 33 هدفاً، الوحدة 32 هدفاً والجزيرة 31 هدفاً، عجمان 27 هدفاً، اتحاد كلباء 23 هدفاً، البطائح وخورفكان 20 هدفاً لكل فريق، وبني ياس 19 هدفاً، الظفرة 14 هدفاً، النصر 12 هدفاً، ودبا 9 أهداف.

كما شهدت الـ 19 جولة المنتهية من الدوري، تسديدات وصل عددها إلى 2358 تسديدة، وتصدر هذه القائمة فريق العين أيضاً بـ 247 تسديدة، وشباب الأهلي 226 تسديدة، واتحاد كلباء ثالثاً بـ 218 تسديدة، والوصل رابعاً بـ 216 تسديدة، والوحدة 204 تسديدات، والجزيرة 192 تسديدة، والشارقة 183 تسديدة، والنصر 176 تسديدة، وبني ياس 171 تسديدة، وعجمان 152 تسديدة، وخورفكان 151، ودبا 149، والبطائح 147، والظفرة 126 تسديدة.

وقد نجح شباب الأهلي في أن يحافظ على قمته لسبب مهم للغاية، وهي أنه سدد أكبر عدد من الكرات حتى الآن بين فرق «دورينا» بمعدل 117 تسديدة، وكانت النسبة الإجمالية للتسديد لفرق الدوري من داخل منطقة الجزاء قد وصل إلى 1150 تسديدة، وحل فريق الوصل ثانياً بـ 104 تسديدة، والعين 103، الوحدة 99، الجزيرة 98، اتحاد كلباء 91، الشارقة 81، بني ياس 80، عجمان 76، النصر 71، البطائح 66، دبا وخورفكان 60 لكل منهما، الظفرة 44 تسديدة.