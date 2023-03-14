بريستيج يعود إلى «البرتقالي» أمام «فخر أبوظبي»

رضا سليم (دبي)

يعود الدولي الكونجولي بريستيج مبونجو من جديد إلى صفوف فريق عجمان أمام الجزيرة في الجولة العشرين لدوري أدنوك للمحترفين يوم السبت المقبل، والتي ستقام باستاد راشد بن سعيد، بعدما غاب عن المباراة الأخيرة أمام خورفكان بسبب الإصابة التي لحقت به في التدريبات قبل المباراة، ورفض معها الصربي جوران مدرب عجمان الدفع به خوفاً من تفاقم الإصابة، في الوقت الذي يستمر غياب حسين عبدالرحمن ووليد اليماحي عن الفريق بسبب الإصابة.

وخاض بريستيج حتى الآن 1524 دقيقة خلال 18 مباراة ونجح في تسجيل 6 أهداف، متساوياً مع وليد أزارو، ويسبقهما فراس بالعربي برصيد 10 أهداف.

ومن المنتظر أن تعود التشكيلة الأساسية للفريق من جديد بعودة مبونجو، حيث سيعتمد على ميرال وعبدالله صالح ومحمد إسماعيل وسعود سعيد في الخط الخلفي أمام الحارس علي الحوسني، وفي الارتكاز بلال يوسف وعصام فايز وأمامهما فراس بالعربي وعلي مدن وبريستيج وفي الهجوم وليد أزارو.

كان الفريق قد حقق الفوز على «فخر أبوظبي» في مباراة الدور الأول بهدف مقابل لاشيء، وتنتظر جماهير البرتقالي تكرار الفوز والحصول على العلامة الكاملة في المباراتين، وتقف جماهير البرتقالي خلف الفريق هذا الموسم بقوة.

ويتفوق الجزيرة في عدد مرات الفوز في مواجهات الفريقين، حيث سبق له الفوز في 13 مباراة من أصل 22 مواجهات، ولم يفز عجمان إلا في 3 لقاءات فقط، فيما كان التعادل في 6 مباريات.

وأكد محمد حسين كزوة مدير الفريق أن الأمور تسير بشكل جيد، وأن الجهاز الفني يجهز اللاعبين لمواجهة الجزيرة، وقال: ندرك صعوبة المواجهة، لأن «فخر أبوظبي» من الفرق الكبيرة، ويضم عدداً مميزاً من اللاعبين، وفي الوقت نفسه فريقنا لديه ثقة في الأداء الذي يقدمه في المباريات مع مساندة جماهيرنا، ونأمل أن نحقق نتيجة إيجابية ونسعد جماهيرنا، خاصة أن المواجهة على ملعبنا