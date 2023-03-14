«كنتري جرامر» يواجه طموح الخيول اليابانية في كأس دبي العالمي



عصام السيد (دبي)



يتقدم «كنتري جرامر» حامل اللقب مجموعة تضم 14 خيلاً في أمسية كأس دبي العالمي للخيول البالغة جوائزها 30.5 مليون دولار، ويطمح ممثل إسطبلات بوب بافرت ليصبح ثاني جواد فقط يحرز لقبين متتاليين في السباق المخصص للفئة الأولى، والبالغة جائزته 12 مليون دولار برعاية طيران الإمارات، لكنه قد يواجه منافسة شرسة ممثلة في طموح 8 منافسين من اليابان، من بينهم بطل كأس اليابان «فيلا أزول»، وحامل لقب كأس السعودية «بانثالاسا».

ويمثل أوروبا الجواد «الجيرز» بإشراف سايمون وإيد كريسفورد، وهو الفائز بجدارة في الجولتين الأولى والثانية من تحدي آل مكتوم للفئة الثانية، بينما يقود «سالوت ذا سولجر» التحدي المحلي لإسطبل فوزي ناس.

ويستقطب سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك للفئة الأولى «6 ملايين دولار» تشكيلة عالمية قوية، من بينها بطل أريما كينين «إكوينوكس» الذي قد يواجه 7 خيول أخرى فائزة بالفئة الأولى، من بينها حامل اللقب «شهريار»، بالإضافة لجوادين من هونج كونج هما «سينور توبا»، و«رشن إمبرور»، أما بريطانيا فتعتزم شن هجوم ثلاثي المحور يضم «إميلي أبجون» بإشراف جون وثيدي جوسدن، و«مستهدف» لشادويل القادم من فوز في كأس نيوم بالسعودية، وهناك «ويستوفر» الفائز في الديربي الأيرلندي، برعاية السوق الحرة دبي.

وقد يشهد سباق دبي تيرف للفئة الأولى (برعاية موانئ دبي العالمية)، بجائزته البالغة 5 ملايين دولار، إنجازاً تاريخياً حال نجاح «لورد نورث» الفائز في نسخة 2021 من السباق، قبل تعادله على المركز الأول «ديد هيت» مع «بانثالاسا» العام الماضي، وقد يواجه مجموعة قوية تضم 4 خيول يابانية على رأسها «فين دي جارد» الذي حلّ بالميزان في نسختين من هذا السباق، فضلاً عن بطل الداربي الياباني «دو دوس.»

في دبي جولدن شاهين للفئة الأولى (برعاية نخيل)، يتوقع عودة حامل اللقب «سويتزرلاند»، بإشراف بوبات سيمار، في استهداف للجائزة البالغة 2 مليون دولار، على أمل أن يصبح ثالث جواد يحرز لقبين في تاريخ السباق الممتد لمسافة 1200 متر على الأرضية الرملية، لكنه قد يواجه فرقة أميركية لا يمكن الاستهانة بها، وتضم «سي زي روكت» وصيف سباق بيتر ميلرز بريدرز كب سبرينت، و«جونايت» الفائز في أمستردام ستيكس بإشراف ستيف أسموسن.

وفي ديربي الإمارات فئة 2 تتاح 100 نقطة مؤهلة لكنتاكي ديربي، ويسعى المدرب ايدن أوبراين للفوز فيه للمرة الرابعة من خلال «كايرو» الذي قد يواجه 5 يابانيين، من بينهم «كونتينوار» بإشراف يوشيتو ياهاجي، علاوة على «ورشستر» القادم من أميركا بإشراف بوب بافرت، وثنائي دوغ أونيل «تول بوي»، و«آه جيز».

وفي سباق جودلفين مايل فئة 2 ينوي «بثرات ليون» تكرار فوزه الساحق الذي سجله في نسخة العام الماضي بإشراف ياهاجي، في مواجهة قد تجمعه مع مواطنيه «لاودا سيون» للمدرب تاكاشي سايتو، و«وين كارنيليان» للمدرب يويشي شيكاتو.

وتشكل الخيول المحلية خطورة في السباق، يقودها وصيف النسخة الماضية «ديزرت ويزدم»، و«دسكوفري آيلاند» الفائز في سباق برج نهار للفئة الأولى.

في دبي جولد كب فئة2 (برعاية الطاير للسيارات)، السباق الأطول في الأمسية والممتد لمسافة 3200 متر على العشب، يسعى الفائز في نسخة 2021 «سابجيكتفيست» لقيادة فرقة بريطانية قوية تضم «ترولرمان» الفائز في سباق إيبور هانديكاب، مع «بروم» المتألق بالفئة الأولى للمدرب أوبراين، و«سيسفاهان» للمدرب الألماني هينك جريو.

وقد يشهد سباق كحيلة كلاسيك فئة1 (برعاية إعمار) وتبلغ جائزته المالية مليون دولار للخيول العربية الأصيلة، ملحمة نارية بين آخر بطلين فائزين للسباق هما «فيرست كلاس»، و«دريان».

وقال الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: «نشعر بإثارة بالغة بقوة الخيول المتوقع مشاركتها في أمسية كأس دبي العالمي 2023، حيث لدينا خيول تمثل 12 دولة مختلفة، كما يسعدنا الترحيب بالخيول العائدة من هونج كونج وأستراليا بعد غياب دام بضع سنوات».

أضاف: «من الرائع كذلك مشاهدة أبطال عائدين للدفاع عن ألقابهم وصنع التاريخ، حيث يسعى كنتري جرامر إلى أن يصبح ثاني فائز بلقبين في كأس دبي العالمي. وكما هو الحال دائماً، نشكر المدربين والملاك لدعمهم الحدث، ونتمنى التوفيق للجميع في 25 مارس».



3:30

تعد أمسية كأس دبي العالمي 2023 الأولى في التاريخ التي تقام في شهر رمضان المبارك، وينطلق السباق الأول في الساعة 3:30 مساءً.



1.5

في سباق القوز سبرينت للفئة الأولى (برعاية عزيزي للتطوير العقاري) بجائزة قدرها 1.5 مليون دولار، يتوقع مشاركة كوكبة من الخيول الدولية السريعة على الأرضية العشبية، تضم الأسترالي «ذا أسترولوجيست» الفائز بالفئة الثالثة، بإشراف تروي وليون كورستينز، والثنائي القادم من هونج كونج «سايت أوف ساكسيس» و«دوك واي».