كارتابيا «50» يُغرد «خارج السرب» مع «الفرسان»

مراد المصري (دبي)

احتفل الأرجنتيني كارتابيا بتسجيل هدف الفوز لفريقه شباب الأهلي في شباك الجزيرة، في انتصار ثمين 3-2 في الجولة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، فيما شكل مناسبة خاصة له، كونها كانت المباراة رقم 50 في مسيرته في دوري المحترفين.

ويعتبر كارتابيا أحد اللاعبين الأجانب الأربعة الرئيسيين، وهو الذي يغرد خارج السرب في صفوف شباب الأهلي، بالنظر لتذبذب أداء بقية الأجانب خلال الفترة التي قضاها في صفوف النادي، بعدما انضم للمرة الأولى في صيف عام 2019، واستمر حتى عام 2021، قبل أن يخرج من حسابات «الفرسان» في ذلك الصيف، ثم يعود مرة أخرى في يناير 2022، ويستمر حتى الآن.

وخلال 50 مباراة خاضها في دوري أدنوك للمحترفين بمجموع 3851 دقيقة، سجل 16 هدفاً، وقدم 15 تمريرة حاسمة، بمجموع مساهمات يصل إلى 31، وهو الذي رغم أنه يلعب في خط الوسط، لكنه يتصدر حالياً قائمة هدافي «الفرسان» في الدوري برصيد 8 أهداف.

وبالمجمل خلال مسيرته مع شباب الأهلي في مختلف المسابقات، خاض نحو 80 مباراة، وسجل 30 هدفاً وقدم 18 تمريرة حاسمة.

ويمتلك كارتابيا صاحب الـ 30 عاماً خبرة ستكون مهمة للغاية في محاولة شباب الأهلي التمسك بصدارة ترتيب الدوري، وهو الذي تواجد في الملاعب الإسبانية مع فرق مثل ديبورتيفو لاكورونيا وفالنسيا وقرطبة إلى جانب براجا البرتغالي.