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أنس جابر تودع إنديان ويلز!

أنس جابر تودع إنديان ويلز!
14 مارس 2023 12:02

 
إنديان ويلز (د ب أ)
ودعت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة الرابعة على العالم منافسات بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة، بعدما خسرت مباراتها في الدور الثالث أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6- 7 و4-6.
كذلك صعدت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم إلى الدور الرابع بالفوز على الكندية بيانكا أندريسكو 6-3 و7-6. 

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وتلتقي شفيونتيك في الدور الرابع، مع البريطانية إيما رادوكانو بطلة أميركا المفتوحة 2021، والتي تأهلت بالفوز على البرازيلية بياترلايز حداد مايا 6-1 و2-6 و6-4.

أنس جابر
التنس
إنديان ويلز
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