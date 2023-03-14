أنس جابر تودع إنديان ويلز!



إنديان ويلز (د ب أ)

ودعت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة الرابعة على العالم منافسات بطولة إنديان ويلز لتنس الأساتذة، بعدما خسرت مباراتها في الدور الثالث أمام التشيكية ماركيتا فوندروسوفا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6- 7 و4-6.

كذلك صعدت النجمة البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم إلى الدور الرابع بالفوز على الكندية بيانكا أندريسكو 6-3 و7-6.

وتلتقي شفيونتيك في الدور الرابع، مع البريطانية إيما رادوكانو بطلة أميركا المفتوحة 2021، والتي تأهلت بالفوز على البرازيلية بياترلايز حداد مايا 6-1 و2-6 و6-4.