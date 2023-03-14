كأس رئيس الدولة للبولو.. موعد مع الحسم



رضا سليم (دبي)

تستضيف ملاعب نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو يوم غد الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو في نسختها الـ 23 المقامة تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، والتي تحدد ملامح طرفي المباراة النهائية ومراكز الترضية، حيث يلتقي في المباراة الأولى غنتوت مع أبوظبي في ديربي العاصمة، والأول لديه فوز وخسارة والثاني بلا فوز أو نقاط في أول مباراتين، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وذئاب الحبتور، ويتصدر الإمارات قمة الترتيب من فوزين، فيما فاز الذئاب في مباراة واحدة، وفي حالة خسارته وفوز غنتوت على أبوظبي سيكون طرفا النهائي بين الإمارات وغنتوت.

من ناحية أخرى، أنهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، اللمسات الأخيرة على الحفل الختامي للبطولة يوم السبت المقبل والذي سيكون احتفالية ختام الموسم، حيث تقرر الدخول بالمجان للجمهور، ويشتمل الحفل الختامي للبطولة على العديد من الفقرات الترفيهية والاستعراضية المثيرة، والتي تبدأ اعتباراً من الثانية بعد الظهر من خلال العروض الترفيهية وعروض الكلاب البوليسية وفقرة القفز الحر بالمظلات بمشاركة أبطال الإمارات، ثم الاستعراض الجوي لفريق الفرسان «نسور الجو»، ويختتم المهرجان الاحتفالي بالسحوبات الخاصة بالجمهور وتتويج الفرق الفائزة.

