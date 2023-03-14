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«دبي ماسترز للطيران اللاسلكي» على خط الانطلاق

«دبي ماسترز للطيران اللاسلكي» على خط الانطلاق
14 مارس 2023 12:00


دبي (الاتحاد)
أنهى اتحاد الرياضات الجوية كافة الترتيبات لانطلاق بطولة دبي ماسترز الدولية الثانية للطائرات اللاسلكية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الجاري بحديقة الخور في دبي.
ووجه نصر حمودة النيادي رئيس الاتحاد، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على دعمه المستمر واللامحدود للرياضة والرياضيين عامة وللرياضات الجوية خاصة، مما مكنها من تبوؤ هذه المكانة الدولية لتصبح قبلة كل عشاق ومحبي الرياضات الجوية بالعالم، مؤكداً أن الرياضات الجوية تدين لسموه بالكثير، كما أن السمعة الطيبة التي حققتها اللعبة من خلال دعم سموه لنا لتنظيم كبريات البطولات، والإنجازات التي حققها أبطالنا والنجاحات التي حققتها كوادرنا الوطنية، كلها محصلة هذا الدعم السخي.
وأشاد النيادي بتعاون ودعم مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي وتلفزيون دبي والدوائر الحكومية لإنجاح البطولة التي تحظي بمشاركة أمهر 20 طياراً إلى جانب طيارينا.
ووجه الدعوة إلى جمهور الإمارات، من مواطنين ومقيمين وزائرين، للحضور والاستمتاع بهذه المنافسات والعروض الابداعية المثيرة لهؤلاء النخبة الذين يمثلون صفوة الطيارين في العالم. 

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