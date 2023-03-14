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«هدباء الشاهين» تُحلق بكأس منصور بن زايد في الكويت

«هدباء الشاهين» تُحلق بكأس منصور بن زايد في الكويت
14 مارس 2023 12:00

الكويت (الاتحاد)
أكدت الفرس «هدباء الشاهين» لإسطبل محمد فهد الدوسري، بإشراف ناصر الحميدان وقيادة فيليب جالفو، حسن ترشيحها بفوز مستحق، حين حلقت بكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي أقيم بمضمار نادي الصيد للفروسية في الكويت. 
وتقام السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان في نسخته الـ 15، امتداداً للتعاون المستمر بين الإمارات والكويت في سباقات الخيل العربية الأصيلة.
واجتذب السباق لمسافة 1400 متر، البالغة جائزته 4 آلاف دينار كويتي، 14 مهرة وفرساً في سن ثلاث سنوات فما فوق (مستوردة وإنتاج الخليج)، وتمكنت «هدباء الشاهين» البالغ تصنيفها (78) رطلاً، والفائزة ثلاث مرات، متضمنة سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الشهر الماضي، من إضافة اللقب لخزائنها بعد أداء استثنائي.
وتمكنت البطلة المنحدرة من نسل «هدبان الخالدية»، والفرس «مصادفة» من التفوق ببراعة على غريمتها «برامنيشن» لهيفي علي الهيفي، بإشراف نفس المالك، وقيادة عبد الله معجب، مسجلة زمناً وقدره 1:35:46 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث «هاودا دي نيلانس» لعلي البرغوث، بإشراف سلطان العذاب، وقيادة سالم العجمي.
شهد السباق وتوج الفائزين د. مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى الكويت، الذي تسلم بدوره درعاً تذكارية مقدمةً إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، من الشيخ صباح فهد الناصر الصباح، رئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية.

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