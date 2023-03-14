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مدرب لايبزج: إذا كنتم لا تريدون هالاند اتركوه لي حتى لو لعشر مباريات

مدرب لايبزج: إذا كنتم لا تريدون هالاند اتركوه لي حتى لو لعشر مباريات
14 مارس 2023 10:55


برلين (د ب أ)
أكد ماركو روزه، المدير الفني للايبزج الألماني، أنه لا يتفهم الانتقادات الموجهة للنرويجي الدولي إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي، وذلك قبل مواجهة الفريقين اليوم في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد التعادل ذهاباً بهدف لمثله.
وقال روزه: «إذا كنتم لا تريدونه أرسلوه لي»، في إشارة إلى هالاند. وتعرض هالاند لانتقادات رغم تسجيله 28 هدفاً خلال 26 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الأول له مع مانشستر سيتي، بعد قدومه من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني. 

وقال روزه في مؤتمر صحفي أمس: «إذا كنتم لا تريدونه أرسلوه لي، سأخذه، حتى لو لعشر مباريات ثم خذوه مجدداً». وأضاف: «مندهش حقاً بشأن الانتقادات، لقد سجل 28 هدفاً خلال 26 مباراة بالدوري، إذا جرى استبعاد هذه الأهداف، لا أعرف أين سيكون ترتيب سيتي في جدول الترتيب». 

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وأشار «لا أعرف ما الذي نتحدث عنه، الجميع يعرف إمكانيات هالاند، تمكنا من الدفاع بشكل جيد أمامه في مباراة الذهاب، لكن لا يمكن إبقاؤه هادئاً تماماً». وختم روزه بالقول: «ليس لديهم إيرلينج فقط، سيكون هناك الكثير من اللاعبين من الطراز العالمي الذين علينا أن نتوخى الحذر معهم».

إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
لايبزج
دوري أبطال أوروبا
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