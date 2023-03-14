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الرياضي

كأس السوبر الإيطالية في السعودية بمشاركة 4 فرق

كأس السوبر الإيطالية في السعودية بمشاركة 4 فرق
14 مارس 2023 10:43


ميلانو (رويترز) 

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قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم: إنها ستنظم كأس السوبر المحلية في السعودية الموسم المقبل بمشاركة أربعة فرق بعد التوصل لاتفاق جديد يشهد إقامة أربع من الست نسخ المقبلة من البطولة في السعودية.
وأبلغ لورينتسو كاسيني رئيس الرابطة الصحفيين أن الرابطة ستحدد في كل عام نظام البطولة سواء بين أربعة فرق أو مواجهة واحدة بين بطلي الدوري والكأس.
وأقيمت ثلاث من آخر خمس نسخ من البطولة في السعودية مقابل إجمالي 21 مليون يورو (22.52 مليون دولار).
وأوضح مسؤول في الرابطة أن العقد الجديد يضمن الحصول على 23 مليون يورو في حالة إقامة البطولة بمشاركة أربعة فرق، و12 مليون يورو في حالة إقامة مباراة واحدة. 

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