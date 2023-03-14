موراتا.. تسلل في البداية وهدف في النهاية



مدريد (أ ف ب)

منح المهاجم البديل ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد فوزاً قاتلاً على مضيفه جيرونا بهدف في ختام المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل موراتا الذي دخل بديلاً للهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 62، هدف الفوز بعد ركلة ركنية من الفرنسي أنطوان غريزمان، تحولت من الأرجنتيني أنخيل كوريا وتابعها المهاجم الدولي الإسباني بقدمه اليسرى في الشباك (90+1).

وألغى الحكم بداية الهدف بداعي التسلل على موراتا، إلا أنه عاد إلى حكم الفيديو المساعد «في آيه آر» لتأكيد صحة الهدف العاشر لموراتا هذا الموسم في «لا ليجا».

ورفع أتلتيكو رصيده في المركز الثالث إلى 48 نقطة، متقدماً بفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد المتعادل أمام مايوركا 1-1.

وخاض «روخيبلانكوس» اللقاء منتشياً من فوزه الكبير على إشبيلية 6-1 قبل 9 أيام، وقبلها تعادله في ديربي العاصمة أمام الجار اللدود ريال 1-1.

كما لم يذق رجال المدرب الأرجنتيني دييجو سيموني طعم الخسارة في «لا ليجا» منذ 8 يناير وسقوطه أمام برشلونة صفر-1.

من ناحيته، حقق جيرونا الذي يشرف عليه المدرب ميشال سانيش مونوس فوزين على ألميريا 6-2 وأتلتيك بلباو 3-2، قبل أن يخسر أمام خيتافي 2-3 في المرحلة الماضية، ليعود ويسقط مجدداً هذه الأمسية.

انتظر «روخيبلانكوس» حتى الدقيقة 21 لتهديد مرمى مضيفه بعد اختراق منطقة الجزاء، حيث وصلت الكرة من ديباي على الجهة اليمنى إلى جريزمان، ليسدد الأخير أرضية من مسافة قريبة صدها الحارس الأرجنتيني باولو جاسانيجا.

وسدد البلجيكي يانيك كاراسكو كرة أرضية صدها الحارس بيديه كلتيهما (26).

وفرض حارس أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك نفسه نجماً للشوط الثاني، بعدما تصدى بداية لتسديدة ساقطة من منتصف الملعب من دافيد لوبيس (69)، ثم لتسديدة قوية أخرى من رودريجو ريكيلمي بقدمه اليسرى بعد تمريرة عرضية من الأوكراني فيكتور تسيجانكوف (83)، قبل أن يخطف موراتا هدف النقاط الثلاث.