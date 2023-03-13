«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» تستعرض نجاحات «الرياضة النسائية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات، ومؤسسة المباركة، فعالية «يوم المرأة العالمي» الذي يصادف 8 مارس من كل عام، بمشاركة عدد كبير من السيدات، وبحضور ممثلات عن الجهات الحكومية والرسمية التابعة لإمارة أبوظبي، وتضمنت الفعالية جلسات حوارية مع نساء إماراتيات وعالميات ناجحات في مجالاتهن، حيث استعرضن مسيرتهن المحفزة والناجحة في خدمة الوطن والمجتمع بأسلوب مرح عائلي ومجتمعي هادف لتصبح بتلك القصص مصادر إلهام وتحفيز، في إطار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على منح المرأة المكانة التي تستحقها في خدمة وطنها.

جاءت الفعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف من خلالها الأكاديمية مع المؤسسات المعنية بتمكين المرأة إلى رفع مستوى الوعي لدى السيدات بأهمية تعزيز التوعية بضرورة ممارسة النشاط البدني، وذلك تناغماً مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات، في توفير بيئة صحية سليمة للسيدات كافة ودعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، كما تهدف الأكاديمية إلى إقامة هذه الفعاليات للتأكيد على دور المرأة في بناء المجتمع وتمكين الأجيال الجديدة من النساء للاستفادة من خبراتهن العظيمة، حيث لاقت تفاعلاً ملفتاً من الحاضرات ضمن أجواء مرحة وحماسية، تم تسليط الضوء من خلالها على جهود المرأة كركيزة أساسية للمجتمع ودورها في تمكين الشابات الإماراتيات للاستفادة من إمكانياتهن في مسيرة النجاح المتواصل للوطن، مما يشكل خطوة إيجابية بمشاركة السيدات في الأنشطة الرياضية والترفيهية والاجتماعية بمختلف الفئات العمرية.

وأكد فريق عمل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن سعي الأكاديمية الذي تقوم عليه بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، شجع النساء على ممارسة الأنشطة على مدار الأعوام لتصبح بعدها أسلوب حياة مستدامة في سبيل الحفاظ على صحتهن ومهاراتهن الذهنية والجسدية، والتي تنعكس إيجاباً على حياتهن العملية لخدمة أنفسهن والوصول بالمجتمع إلى أعلى معايير الرفاهية والحياة الكريمة، كما تولي الأكاديمية حرصاً كبيراً على أهمية إقامة مثل هذا النوع من الفعاليات المجتمعية الهادفة تماشياً مع استراتيجيتها الرامية إلى تنمية الأنشطة المجتمعية المثمرة، لما لها من تأثير في خلق أجواء من الألفة بين المشاركات ما يرسخ روح التعاون الرياضي التي تطلع إلى تحقيقها، فضلاً عن تعزيز التماسك المجتمعي وجعل السعادة والإيجابية أسلوب حياة.

من جانبها، أكدت موزة الهنائي، عضو مجلس مؤسسة «المباركة»، في الكلمة التي ألقتها نيابة عن مؤسسة المباركة، أهمية هذه الجلسة التي تسلط الضوء على المنجزات الوطنية التي تحققت في مسيرة المرأة الإماراتية، هذه المسيرة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية حققت قفزات نوعية في مسيرتها الوطنية وتصدرت مؤشرات التنافسية الدولية استناداً إلى ما وفرته لها القيادة الرشيدة من دعم وتمكين، جعل من مسيرتها نموذجاً رائداً على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وقالت موزة الهنائي: «إن تميز الإماراتية حقيقة واقعة تجسدها هذه المنجزات الحضارية للمرأة الإماراتية في حياتنا اليومية، وهي منجزات تحققت في إطار شامل لمنظومة تشريعية ومجتمعية تكفل للمرأة الإماراتية حقوقها، وتتيح لها ممارسة دورها بكفاءة واقتدار، وقد حظيت المرأة الإماراتية بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، وهو دعم متواصل ونوعي، ودفع بالمرأة إلى صدارة المشهد الوطني في مختلف ميادين التنمية الوطنية في التعليم والعمل والإنتاج وبناء الأسرة المستقرة، وغيرها من الميادين التي أبدعت فيها المرأة وقدمت جهوداً بارزة عززت من خلالها مكانتها وريادتها كشريكة لشقيقها الرجل في نهضة الوطن».

وعبر القائمون على الفعالية من نادي أبوظبي للدراجات الهوائية عن سعادتهم باستضافة الجلسة الحوارية الخاصة بيوم المرأة العالمي، بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك، ومؤسسة المباركة، وذلك للاحتفال بيوم المرأة العالمي، وإلقاء الضوء على دور المرأة وأهميتها في المجتمع.