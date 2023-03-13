كأس رئيس الدولة للدراجات في «الحديريات»

أبوظبي (وام)

تنطلق الأحد المقبل منافسات سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للدراجات الهوائية، بـ3 فئات (الكبار، والشباب، والناشئين)، وبمشاركة من مختلف أندية الدولة ولاعبين من الهواة.

ويقام السباق لمسافة 100 كم للكبار، و48 كم للشباب، و32 كم للناشئين، وينطلق من مقر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بجزيرة الحديريات، والتي تضم أرقى وأفضل مسارات الدراجات في العالم، وتعد وجهة للسباقات العالمية والمحلية، والفعاليات الخاصة بهذه الرياضة، حيث يقام للمرة الثانية على التوالي في الجزيرة، وللمرة الأولى من النادي.

ويقام السباق بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية، ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية.

وأكد ياسر الدوخي، الأمين العام لاتحاد الدراجات، أن باب التسجيل للمشاركة بالسباق لا يزال مفتوحاً، على أن يتم غلقه قبل يومين من الانطلاقة، مشيراً إلى وجود تنسيق دائم بين الاتحاد ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبو ظبي للدراجات الهوائية، لخروج السباق بأفضل صورة تليق بمكانته.

وقال: «إقامة السباق بالعاصمة أبوظبي للمرة الثانية على التوالي، تؤكد تفوقها في استقطاب وإقامة وأبرز وأهم الفعاليات الرياضية، خاصة لرياضة الدراجات التي أصبحت مركزاً مهماً لها على مختلف المستويات، وساهمت بشكل لافت في تطويرها، بما تضمه من بنية تحتية مؤهلة ومجهزة على أعلى المستويات».

وأكد النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أن النادي على أتم الجاهزية لاستقبال الحدث الكبير، مرحباً بجميع المشاركين في المنافسات.

وقال: «نعمل بشكل متواصل مع مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الدراجات لتنظيم نسخة استثنائية للسباق، حيث يقام للمرة الثانية على التوالي في جزيرة الحديريات، وينطلق للمرة الأولى من النادي».