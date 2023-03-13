عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في تحدي الفجيرة للياقة البدنية

الفجيرة (الاتحاد)

توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين في منافسات تحدي اللياقة البدنية - الفجيرة 2023 الذي أقيم في نادي تنس الفجيرة بمشاركة 148 رياضياً يمثلون نخبة من أفضل اللاعبين.

وشهد الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، جانباً من المنافسات، بحضور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لبناء الأجسام فارس دخيل.

وأسفرت نتائج فئة المحترفين عن فوز الصربي لوكا جوكيتش بالمركز الأول، بينما فازت الآيسلندية سارا سيجموندسدوتر بلقب المحترفات، وفي فئة الهواة فاز اللاعب الإسباني إدواردو بالمركز الأول والبولندية مونيكا لفئة الإناث، وفي الفرقي فاز فريق لفتديكس بلاك، ويضم نخبة من لاعبي بريطانيا وأيرلندا.

وفي جانب اللاعبين الإماراتيين، حلّ في الصدارة اللاعبان بدر النوري وأحمد الشحي، وتميز كل من سالم آل علي وإبراهيم الشامسي وسالم الخيال وراشد الأنصاري وجاسم البلوشي، وقدم لاعبون آخرون مستويات فنية مميزة، ومنهم على مستوى اللياقة البدنية العربية كل من العراقي محمد العكيدي، والسعودي أحمد النهدي، والتونسي معتز مرزوقي، والمصري عمر صالح، والسوري محمود اتفاق، والفلسطيني رامي سيف.