«ام زد العين» عروس المهرات وذهبية الأفراس لـ «باريس الجواهر»

أبوظبي (وام)

حققت خيول مربط الجواهر وخيول خليفة النعيمي ثنائية ذهبية لكل منهما في ختام فعاليات بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية المخصصة للمرابط الخاصة.

وأقيمت فعاليات البطولة على مدى 4 أيام بالصالة الكبرى بأكاديمية بوذيب برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ونظمت البطولة جمعية الإمارات للخيل العربية، بمشاركة 335 خيلاً.

وشهدت الأشواط الختامية على ألقاب البطولات الـ 6، تنافساً مثيراً وتمكنت خيول الجواهر والنعيمي من تحقيق ثنائية ذهبية، ونالت خيول الهواجر ومحمد آل علي لقباً ذهبياً لكل منهما.

وحضر فعاليات الختام، محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وتركي المقبل وعبد الرحمن المطيري من مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية بالسعودية، وبدر الدرويش رئيس اتحاد الفروسية ومدير نادي سباق الخيل والفروسية بقطر.

كما حضرها فالح محمد النصر مدير مهرجان كتارا الدولي في قطر، وعبد الله نايف البريهي عضو مجلس أمناء مركز الجواد العربي بالكويت، وسليمان الهطالي مدير إدارة تسجيل الخيل العربية في سلطنة عمان.

وانتزعت المهرة «ام زد العين» لخليفة النعيمي، اللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر سنة، تاركة الوصافة للمهرة «جيه اس كليوباترا» لمربط الجواهر، واكتفت «مزن مغيدر» لراشد سيف الزعابي، بالبرونز.

وأحرزت «ام زد رفيقة» لخليفة النعيمي، اللقب الذهبي لبطولة المهرات عمر 2 و3 سنوات، وحصدت «جيه أم اتش هاجر» لجمعة محمد الشميلي المركز الثاني ونالت «عجايب المنهل» فهد سالم الزعابي المركز الثالث.

وتوشحت «باريس الجواهر» لمربط الجواهر، بذهبية الأفراس، ونالت الوصافة «سما العبادلة» لعبد الرحمن محمد بطي العبدولي، وحصلت «اليازي بي اتش ام» لعلي غانم هميلة المزروعي، على المركز الثالث.

وتوج «رمز الياه» لمحمد أحمد آل علي، بلقب الأمهار عمر سنة، وجاء في المركز الثاني «آر ايه كيه سمو» لمربط رأس الخيمة، وحصل على المركز الثالث «ورد الصافنات» لمربط الصافنات.

وأكمل «جيه اس تروي» الثنائية الذهبية لمربط الجواهر، وفاز بلقب الأمهار عمر 2و3 سنوات، وتلاه في المركز الثاني «ار ايه كيه مروان» لمربط رأس الخيمة، وحصل «كحيل الميدان» لمربط الميدان، على المركز الثالث.

واختتم الفحل «عنيد الهواجر» لمربط الهواجر، المنافسات بحصوله على اللقب الذهبي للفحول، وحل في المركز الثاني «جيه اوسكا» لمربط الجواهر، ونال «أم زد شامخ» لمربط مزيد المركز الثالث.