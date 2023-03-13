الناموس لـ «بدران» في سباق المحامل الشراعية

الظفرة (وام)

تفقد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، فعاليات ومسابقات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الظفرة البحري، الذي يستمر حتى الأحد المقبل في شاطئ مدينة المغيرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحري.

رافق معاليه خلال الجولة، عبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وماجد عتيق المهيري، مدير إدارة السباقات بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة.

واطلع معاليه على أجنحة الجهات المشاركة، ومنها بلدية منطقة الظفرة، شرطة أبوظبي، المتحف الشرطي، أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، مستشفيات الظفرة، شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، المركز الإبداعي، ركن مدينة الظنة، مؤسّسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتجول معاليه في السوق الشعبي على ساحل المغيرة، واطلع على أركانه المتنوعة التي تضم 23 محلاً للأسر المنتجة، و10 عربات طعام متنقلة، إلى جانب المكشات، وبيت النوخذة، وقرية الطفل، والمسرح، وشهد جانباً من عروض فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، ركن الحرف التراثية، ركن التراث البحري، ورش الطبخ والرسم والتصوير، إلى جانب عدد الفعاليات والمسابقات الثقافية والتراثية التي يحتضنها المهرجان في إطار جاذب لمختلف الفئات العمرية، بما يعزز قيمة الموروث المحلي.

حصد القارب «بدران» لمالكه محمد طارق محمد المرزوقي لقب سباق «جنانة» للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ضمن سباقات المهرجان، وتوج معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، الفائزين بالمراكز الأولى في السباق، بحضور عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وماجد عتيق المهيري، مدير إدارة السباقات في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأسفرت النتائج عن ذهاب المركز الأول إلى قارب «بدران» لمالكه محمد طارق محمد المرزوقي بقيادة النوخذة عبدالعزيز طارق محمد المرزوقي، وفي المركز الثاني القارب «رجام» لمالكه أحمد طارش عتيق القبيسي بقيادة النوخذة خليفة أحمد طارش عتيق القبيسي، وفي المركز الثالث القارب «حشيم» لمالكه النوخذة محمد مروان عبدالله المرزوقي، وفي المركز الرابع القارب «داحس» لمالكه النوخذة عبدالرحمن عبدالله محمد المرزوقي، وجاء بالمركز الخامس القارب «زلزال» لمالكه النوخذة عبدالله مروان عبدالله المرزوقي.

وخصصت اللجنة المنظمة للسباق جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الخمسين الأولى، إذ حصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة 30 ألف درهم، والمركز الثاني 27 ألف درهم، والمركز الثالث 25 ألف درهم.

وتستمر السباقات البحرية التراثية التي يشهدها مهرجان الظفرة البحري خلال نهاية الأسبوع القادم، حيث يقام سباق صلاحة للبوانيش الشراعية يوم الجمعة المقبل، وسباق المغيرة للتجديف التراثي يوم السبت.