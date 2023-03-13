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فوز الحبتور وبنجاش في «تحدي دبي للبولو»

فوز الحبتور وبنجاش في «تحدي دبي للبولو»
14 مارس 2023 01:51

دبي (الاتحاد)

فاز فريق الحبتور أنكورا على فريق مهرة بنتيجة 11 مقابل 8 أهداف ونصف الهدف في المباراة الافتتاحية لكأس تحدي دبي للبولو المقامة حالياً على الملعب الرئيسي بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، فيما فاز فريق بنجاش بنسالي على فريق بن دري بثمانية أهداف ونصف جول مقابل خمسة أهداف في المباراة الثانية.
ونجح الحبتور بقيادة خالد العمران في السيطرة على المباراة من بدايتها رغم تفوق مهرة بسبب فارق الهانديكاب، إلا أن الحبتور تفوق برباعية في الشوط الأول، ويحاول مهرة بقيادة طارق الحبتور في الشوط الثاني تقليل الفارق وتتغير النتيجة إلى 6-4، ويعود الحبتور ليؤكد أحقيته بالتقدم ويضيف هدفين إلى رصيده بينما يضيف فريق اوربيس مهرة هدفاً واحداً، أما الشوط الرابع والأخير فيشهد ثلاثة أهداف لكل فريق لتنتهي المباراة لصالح فريق الحبتور انكورا بنتيجة 11 مقابل 8 أهداف ونصف جول.
وتشهد البطولة مواجهة بين بنجاش بنسالي مع أوربيس مهرة والحبتور أنكورا مع بن دري يوم الخميس المقبل.

فريق الحبتور
دبي للبولو
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