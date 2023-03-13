دوري «الأولى» يتخطى 600 هدف في 200 مباراة

معتصم عبدالله (دبي)

تخطى مجموع أهداف دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2022 - 2023، حاجز المئوية السادسة مع الوصول إلى 609 أهداف في 200 مباراة، بنهاية «الجولة 25» والتي شهدت استمرار سباق التنافس المثير بين رباعي المقدمة حتا المتصدر برصيد 53 نقطة، دبا الحصن «الوصيف» بـ 48 نقطة، الإمارات الثالث برصيد 47 نقطة، والحمرية الرابع بـ 43.

ومثلت خسارة الحمرية «الرابع» أمام ضيفه سيتي 1-2، الاستثناء الوحيد في سباق المقدمة بعدما احتفل الثلاثي حتا ودبا الحصن والإمارات بالفوز في الجولة 25، بتفوق «الإعصار» على مضيفه الجزيرة الحمراء 4 - 2 بعد «ريمونتادا» مثيرة للضيوف، فيما ظفر دبا الحصن بفوز ثمين في دقائق الوقت بدل الضائع أمام ضيفه جلف إف سي 2-1، وحلق الإمارات بالنقاط الثلاث أمام بينونة بنتيجة 2-0.

وبعيداً عن الصراع المثير على بطاقتي الصعود لدوري المحترفين، أشعل فوز سيتي المنافسة في ذيلية الترتيب لتجنب الهبوط إلى مصاف أندية دوري الدرجة الثانية، والذي يجمع فرسان هسبانيا صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط بخسارته أمام مسافي 0-3، وبينونة صاحب المركز 16 بخسارته أمام «الصقور» 0-2، وسيتي صاحب المركز 15 برصيد 19 نقطة بفوزه على مضيفه الحمرية 2-1.

وخلافاً لسباق الصعود وتجنب الهبوط، استمرت المنافسة المثيرة على صدارة هداف دوري الدرجة الأولى، والتي تجمع الثنائي البرازيلي دياجو داسيلفا مهاجم «الصقور» برصيد 19 هدفاً، والصربي فيليب استوبرفيك مهاجم العروبة برصيد 19 هدفاً أيضاً، والثنائي العُماني فارس الجابري مهاجم العربي برصيد 15 هدفاً، مواطنه محمد المربوعي لاعب دبا الحصن برصيد 14 هدفاً.

وسجل دياجو المتوج بلقب الهداف في دوري الأولى في آخر موسمين، هدف فريقه الأول أمام مضيفه بينونة 2-0، فيما قاد الصبري استوبرفيك ناديه العروبة لتحقيق فوز ثمين أمام التعاون 1-0 بعدما سجل هدف المباراة الوحيد، ليسهم في رفع رصيد العروبة إلى 34 نقطة في المركز الثامن.

وفي الوقت الذي صام فيه العُماني فارس الجابري مهاجم العربي عن التسجيل في «الجولة 25» والتي شهدت تعادل فريقه أمام مضيفه الذيد 1-1، نجح مواطنه محمد المربوعي مهاجم دبا الحصن في تسجيل هدف الفوز الثمين لفريقه أمام جلف اف سي 2-1 في الدقيقة 94.

ويدخل دوري «الأولى» رسمياً «اللفة الحاسمة» مع انطلاق «الربع الأخير» لمشوار الموسم الحالي والذي يتضمن 34 جولة، في «الجولة 26» والتي تنطلق بمواجهة مبكرة الجمعة المقبل تجمع سيتي ومسافي على ملعب ذا سيفنز في دبي، وتتواصل السبت بمباريات الرمس والذيد، العروبة والحمرية، فرسان هسبانيا ومصفوت، وتختتم الأحد بمواجهات حتا والتعاون، الفجيرة ودبا الحصن، الإمارات والجزيرة الحمراء، جلف اف سي وبينونة، فيما يغيب العربي بداعي الراحة.