«فخر أبوظبي» يوقف انطلاقة «الفرسان» في «دوري 21»

دبي (الاتحاد)

أوقف الجزيرة «وصيف» دوري المحترفين تحت 21 عاماً، انطلاقة منافسه شباب الأهلي «المتصدر»، وألحق به الخسارة الثانية في الموسم الحالي، بنتيجة 3-1 في قمة مواجهات «الجولة 19»، والتي شهدت فوز الشارقة «الثالث» على الوصل 3-2، وعودة العين لسباق المقدمة بفوزه على الوحدة في «الكلاسيكو» بنتيجة 3-1، فيما خسر دبا أمام مضيفه اتحاد كلباء 0-1، وفاز عجمان على خورفكان 3-2، والبطائح أمام مضيفه الظفرة 2-1، وكسب النصر بني ياس 4-1.

واحتضن استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي، قمة الجولة التي جمعت «الفرسان» المتصدر برصيد 43 نقطة، وضيفه الجزيرة «الوصيف» برصيد 39 نقطة، بعدما نجح في تقليص فارق النقاط بالفوز 3-1، وسجل ثلاثية «فخر أبوظبي» ريتشارد أوكونور في الدقيقة 36، حسن المحمدي 52، ومبارك بني زامة 96، فيما سجل «البديل» محمد يوسف هدف «أصحاب الأرض» الوحيد في الدقيقة 83، وشهدت المباراة طرد أكونور لاعب الجزيرة بالإنذار الثاني في الدقيقة 73.

وعزز الشارقة موقعه في المركز الثالث للترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة بالفوز على ضيفه الوصل صاحب المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة بنتيجة 3-2، وسجل للملك سعيد الكعبي «ثنائية» في الدقيقتين 50 و86، والبديل أياو ماووتو في الدقيقة 87، فيما سجل هدفي الوصل رودريجو ألميدا 72، ولويز جويلهرم 75.

وعاد العين إلى اقتحام مربع الصدارة بالفوز على ضيفه الوحدة 3-1 في المباراة، التي جمعت الفريقين على استاد خليفة بن زايد، وسجل ثلاثية «الزعيم» عيسى خلفان «هدفين» في الدقيقتين 24 و48، وخالد السعدي 44، فيما أحرز أفتانديل دويشويف هدف «العنابي» الوحيد في الدقيقة 50، وشهدت المباراة طرد سعيد العامري حارس الوحدة في الدقيقة 77، ورفع العين رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، مقابل 28 نقطة للوحدة السادس.

وتراجع دبا إلى المركز الخامس بعدما بقي برصيد 33 نقطة بالخسارة أمام مضيفه اتحاد كلباء 0-1، وسجل عادل وجدان هدف المباراة الوحيد للنمور في الدقيقة 40 من عمر المباراة التي شهدت طرد زكريا محمد لاعب وسط اتحاد كلباء في الدقيقة 75، ورفع «النمور» رصيده إلى 18 نقطة في المركز 11.