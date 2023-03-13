«الشطرنج» يشارك في بطولتي آسيا بتايلاند والصين

أبوظبي (وام)

أكد سعود المرزوقي، مسؤول المنتخبات الوطنية في اتحاد الشطرنج، أن لجنة المنتخبات قدمت تصورها لإقامة معسكر تحضيري للمنتخب في سويسرا قبل المشاركة بالبطولتين الآسيويتين في الصين وتايلاند، وأن المقترح يتضمن تنفيذ برنامج إعداد مميز ينتهي بالمشاركة في بطولة الأساتذة، ضمن مهرجان «بيل الدولي» بسويسرا.

وقال: «تعتبر (بطولة بيل) أحد أهم المهرجانات العالمية السنوية في لعبة الشطرنج، إذ تشهد مشاركة نحو 73 لاعباً ولاعبة من دول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 120 لاعباً بمسابقة الهواة، وهي منافسة قوية للغاية، وتقام وفق النظام السويسري من 9 جولات، ولدينا نتائج سابقة ممتازة في البطولة بحصد الميداليتين الذهبية والفضية، بواسطة الأستاذ الدولي سالم عبدالرحمن».

وأكد أن هناك اتجاهاً لدى اتحاد اللعبة لتنظيم بطولتين في شهر رمضان المقبل، بالتعاون مع مركزين تجاريين، لترسيخ مساعي انتشار لعبة الشطرنج، وتعزيز الوعي بأهميتها لفئات المجتمع كافة، والقيمة الكبيرة التي تمثلها في الارتقاء بالقدرات الذهنية، ورفع مستوى الذكاء.

وأشار إلى أهمية وجود المنتخب في فعاليات بطولة الشطرنج التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بمنطقة «بوليفارد رياض ستي» ضمن مسابقات «تقويم الرياض» 2023، يومي الجمعة والسبت المقبلين، بثلاثة لاعبين هم: سالم عبد الرحمن المصنف الأول للبطولة، والأستاذ الدولي عمران الحوسني، واللاعبة روضة السركال.

وقال: «تعتبر البطولة هي الأعلى عربياً من حيث الجوائز المالية، وترسخ مكانة هذه الرياضة التي تحظى باهتمام لافت في السعودية، حيث يتوّج صاحب المركز الأول بـ 300 ألف ريال، ويحصل صاحب المركز الثاني على 200 ألف ريال، والثالث على 100 ألف ريال، بالإضافة إلى جوائز مالية أخرى للفائزين حتى المركز العاشر، كما أنها تشهد وجود أفضل اللاعبين العرب، وبعضهم كانوا قد غادروا (الرقعة الشطرنجية) بسبب الاعتزال».

وأوضح المرزوقي أن هذه المشاركة تندرج ضمن رؤية مجلس إدارة الاتحاد بالوجود القوي في البطولات الخارجية، تماشياً مع الاستراتيجية التي يتبناها الاتحاد، من خلال الاحتكاك مع أفضل العناصر من جميع أنحاء العالم، وقال: «ثقتنا كبيرة في لاعبنا المتألق سالم عبدالرحمن للمنافسة على المراكز الأولى، كما نتطلع إلى نتائج جيدة من عمران الحوسني وروضة السركال».