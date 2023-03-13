الإسباني كامبيلو يتقدم بـ «توب 10» في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تقدم الإسباني خورخي كامبيلو إلى قائمة العشر الأوائل «توب 10»، وتحديداً المركز الثامن في تصنيف «جولة دي بي ورلد» للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وحقق كامبيلو هذا الأمر، بعدما توج بلقب بطولة ماجيكال كينيا المفتوحة، لينهي انتظار 3 سنوات للفوز بالألقاب في الجولة، بعدما أنهى المنافسات برصيد 18 ضربة تحت المعدل، ليحصد 460 نقطة، رفع من خلالها رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 693 نقطة في ترتيب «السباق إلى دبي».

وأصبح كامبيلو رابع لاعب إسباني يتوج بلقب البطولة، التي أقيمت وسط الطبيعة في العاصمة الكينية نيروبي، ورفع الكأس المصمم على هيئة مجسم للتوعية بالحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، علماً بأن الجولة التي تقام برعاية إماراتية بارزة لعنوان الجولة، تقام على مدار الموسم في 39 بطولة في 26 دولة مختلفة، يتنافس خلالها اللاعبون للتأهل إلى البطولة الختامية التي تقام سنوياً في دبي، وهي بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام في عقارات جميرا للجولف في شهر نوفمبر المقبل.