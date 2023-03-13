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«شرار» بطل «قوارب أم القيوين للتجديف»

«شرار» بطل «قوارب أم القيوين للتجديف»
14 مارس 2023 01:51

أم القيوين (وام)
 
شهد مهرجان أم القيوين البحري، في نسخته الثانية، مساء أمس، منافسات سباق أم القيوين للتجديف بقوارب النزهة في خور أم القيوين الذي أقيم بتنظيم من دائرة السياحة والآثار، وجرت منافسات السباق لمسافة 500 متر، بمشاركة متسابقين من مختلف الجنسيات، وحضور جماهيري كبير.
وتوج هيثم سلطان آل علي، مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار، رئيس لجنة المهرجان، المتسابقين الفائزين في البطولة، حيث حل المتسابق يونس شرار في المركز الأول، متوجاً بالميدالية الذهبية وكأس سباق أم القيوين للتجديف بقوارب النزهة.

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