الشارقة يتأهل إلى نصف نهائي «خليجية اليد»



رضا سليم (دبي)



تأهل فريق الشارقة للدور نصف النهائي من بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس لليد في نسختها التاسعة والثلاثين التي يستضيفها نادي النجمة البحريني، بعد فوزه على الأهلي البحريني 26-23 في ختام مباريات المجموعة الثانية من الدور التمهيدي، حيث جاء وصيفاً بعد الكويت الكويتي الذي تصدر المجموعة.

ويلتقي الشارقة مع النجمة صاحب الأرض والجمهور وحامل اللقب متصدر المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء، فيما يلتقي الكويت مع العربي القطري وصيف المجموعة الأولى.

كان الشارقة قد بدأ مشواره بالتعادل مع الصفا السعودي، ثم خسر أمام الكويت الكويتي، وكانت المواجهة الأخيرة أمام الأهلي البحريني مفترق طرق بالتأهل أو الخروج من البطولة.