محمد بن سلطان بن خليفة يزور مهرجان أم القيوين البحرى



أم القيوين (وام)



زار الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يرافقه الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، مهرجان أم القيوين البحري 2023 في نسخته الثانية الذي أُقيم على خور أم القيوين بمشاركة أكثر من 70 شركة متخصصة في القطاع البحري.

تعرف الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، خلال الزيارة، على دور الجهات والشركات المشاركة في تنمية القطاع البحري بمختلف مجالاته بأحدث الوسائل والتقنيات الحديثة، وتوفير أفضل الوسائل والمعدات البحرية.

وأثنى رئيس اتحاد الرياضات البحرية على جهود اللجنة المنظمة في استقطاب كبريات الشركات، وتنظيم الفعاليات والبطولات التي أتاحت الفرصة لمشاركة هواة الرياضات البحرية، تحقيقاً لما تصبو إليه دائماً إدارة اتحاد الرياضات البحرية.

وثمن الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا زيارة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وأكد أنها تعكس مدى الاهتمام الذي يحظى به المهرجان من قبل إدارة اتحاد الرياضات البحرية.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود، أن مهرجان أم القيوين البحري يصب ضمن رؤية وأهداف دولة الإمارات بشأن هذا القطاع المهم، وقال إن البحر يعد من محاور تشكيل الهوية الوطنية للدولة كونه مرتبطاً بأسلافنا وأجدادنا.

واستهل المهرجان منافساته ببطولة أم القيوين لصيد الكنعد بتنظيم من دائرة السياحة والآثار التي انطلقت في اليوم الأول، وتهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لممارسة صيد الأسماك، وتشجيع المجتمع على تبني هذه المهنة وممارستها.

وكرم هيثم سلطان آل علي، مدير إدارة السياحة رئيس لجنة المهرجان، المتسابقين الفائزين في البطولة، وحل بالمركز الأول المتسابق محمد توفيق بوزن 22 كجم، متوجاً بالميدالية الذهبية وكأس بطولة أم القيوين لصيد الكنعد، وجاء المتسابق حمد محمد مراد في المركز الثاني بوزن 21.8 كجم، محققاً الميدالية الفضية، وحقق المتسابق جاسم محمد عبدالله المركز الثالث بالبطولة بوزن 17.8 كجم، حاصلاً على الميدالية البرونزية.

وأسفرت منافسات بطولة أم القيوين للصيد على الشاطئ عن تتويج المتسابق نصير امبالاتو في المركز الأول محرزاً كأس بطولة الصيد على الشاطئ والميدالية الذهبية، وحل بالمركز الثاني المتسابق فريد هوشنك عبدالرزاق، محققاً الميدالية الفضية، وأتى المتسابق لوسيانو سانتيعو في المركز الثالث حاصلاً على الميدالية البرونزية.