هالاند ضحية الجزء الثاني

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

قلل كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، من أهمية ما يتردد حول وجود مشكلات بالفريق وتراجع مستوى نجم الهجوم النرويجي إيرلينج هالاند. وقدم هالاند مستويات مذهلة في أول موسم له مع مانشستر سيتي وسجل له 34 هدفاً في كل المسابقات. لكن النجم النرويجي الدولي سجل ثلاثة أهداف فقط للفريق خلال آخر تسع مباريات، لتثار الأقاويل حول أن مستواه قد تراجع. لكن دي بروين أكد أنه لا يرى الأمور بهذه الطريقة، موضحاً أن الفرق أصبحت أكثر جاهزية لمواجهة هالاند مقارنة بما كانت عليه في بداية الموسم الحالي.

وقال دي بروين في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين للحديث عن المباراة المرتقبة أمام لايبزج الألماني غداً الثلاثاء في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا: «أعتقد أن هذا الوضع ناتج عن عدة أمور، لكنني لا أشعر بأنه تغير مقارنة بما كان عليه في البداية».

وأضاف: «ربما يتوقع الناس ما هو أكثر من انطلاقاته، لكن دائماً ما يكون هناك الجزء الأول من الموسم ثم الجزء الثاني. في الجزء الثاني، أشعر بأن الفرق تكون أكثر تنظيماً بكثير، وتلعب بحافز أكبر سواء في المقدمة أو المراكز الأخيرة، لذلك تكون الفرق أكثر استعداداً».

وتابع: «ربما كان أكثر إنتاجا من قبل عندما يحصل على الفرص، لكنني لا أرى أننا بحاجة إلى الشكوى من إنتاج إيرلينج. أعتقد أنه على ما يرام». وفي إشارة للمباراة التي انتهت بالفوز على كريستال بالاس 1 / صفر أمس الأول السبت، وقد سجل هالاند هدفها الوحيد من ضربة جزاء، قال دي بروين: «إذا شاهدنا مباراة كريستال بالاس، سنرى أنه كان بإمكانه تسجيل هدفين، لا أعتقد أن هناك أي مشكلة ولكن الناس يتوقعون دائما منه أن يسجل هدفين أو ثلاثة أهداف، إلا أن متوسطه هو هدف واحد في المباراة. وهذا يبدو جيدا بالنسبة لي».