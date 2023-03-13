جوارديولا يضع معيار تقييمه

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)

اعترف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بأن مسيرته في مانشستر سيتي الإنجليزي، سيتم الحكم عليها من خلال النجاح في دوري أبطال أوروبا، رغم منافسة فريقه على ثلاثة ألقاب في الموسم الحالي. ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر، ويلتقي الفريق يوم السبت المقبل مع بيرنلي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، في ظل مساعيه للتتويج بثلاثة ألقاب في الموسم الجاري.

لكن قبل ذلك سينصب تركيز سيتي على المباراة أمام ضيفه لايبزج الألماني، غداً الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب.

ولدى سؤاله خلال المؤتمر الصحفي للمباراة عما إذا كان النجاح في دوري أبطال أوروبا هو معيار تقييم مسيرته مع سيتي، أجاب جوارديولا: «نعم، هذا لا يعني أنني أتفق مع ذلك، لكن بالطبع سيتم الحكم علينا من خلال هذه البطولة». وأضاف «كل الفرق في هذه المرحلة لديها الكثير من الإمكانات، غداً سيكون علينا فرض طريقة لعبنا، والقيام بواجبنا، ينبغي علينا الفوز بالمباراة».