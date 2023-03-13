الثلاثاء 14 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جوارديولا يضع معيار تقييمه

جوارديولا يضع معيار تقييمه
13 مارس 2023 19:51

برلين (د ب أ-ستاتس بيرفورم)
اعترف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بأن مسيرته في مانشستر سيتي الإنجليزي، سيتم الحكم عليها من خلال النجاح في دوري أبطال أوروبا، رغم منافسة فريقه على ثلاثة ألقاب في الموسم الحالي. ويحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق خمس نقاط خلف أرسنال المتصدر، ويلتقي الفريق يوم السبت المقبل مع بيرنلي في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، في ظل مساعيه للتتويج بثلاثة ألقاب في الموسم الجاري. 

لكن قبل ذلك سينصب تركيز سيتي على المباراة أمام ضيفه لايبزج الألماني، غداً الثلاثاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بعد التعادل بهدف لمثله في مباراة الذهاب. 

أخبار ذات صلة
مدرب لايبزج: إذا كنتم لا تريدون هالاند اتركوه لي حتى لو لعشر مباريات
«مسلسل» نيمار «عرض مستمر» !

ولدى سؤاله خلال المؤتمر الصحفي للمباراة عما إذا كان النجاح في دوري أبطال أوروبا هو معيار تقييم مسيرته مع سيتي، أجاب جوارديولا: «نعم، هذا لا يعني أنني أتفق مع ذلك، لكن بالطبع سيتم الحكم علينا من خلال هذه البطولة». وأضاف «كل الفرق في هذه المرحلة لديها الكثير من الإمكانات، غداً سيكون علينا فرض طريقة لعبنا، والقيام بواجبنا، ينبغي علينا الفوز بالمباراة». 

 

جوارديولا
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
الرياضي
«وجبة الكلاسيكو» على مائدة «المال الفاسد»!
اليوم 15:15
وزارة المالية
الاقتصادي
نتائج قياسية للمزاد الثاني لسندات الخزينة الإماراتية
اليوم 15:14
سوق أبوظبي العالمي
الاقتصادي
«أبوظبي العالمي» يفرض غرامة مالية على «آميكورب»
اليوم 15:11
جانب من مجسمات المشروع الجديد لـ«الدار العقارية»
الاقتصادي
مشروع جديد لـ«الدار العقارية» في الشامخة
اليوم 15:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©