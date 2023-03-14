«مسلسل» نيمار «عرض مستمر» !



أنور إبراهيم (القاهرة)

يرتبط عدد غير قليل من لاعبي باريس سان جيرمان بعقود متوسطة الأجل، وأخرى طويلة الأجل، وبمرتبات عالية جداً، ومعظم هؤلاء النجوم لا يعتزمون الرحيل قريباً، إلا من تنتهي عقودهم بالفعل في صيف 2023، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرجيو راموس، وإن كان هذا الأخير يفضل تمديد عقده حتى يحتفظ براتبه العالي، بينما مازال «البرغوث» في حالة تفكير عميق قبل اتخاذ قراره النهائي.

وكشفت صحيفة «ذا أتليتك» النقاب عن أن حالة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هي الأصعب والأكثر تعقيداً، فمنذ الإقصاء من دورالـ16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج» بأقدام بايرن ميونيخ، تزايدت الشائعات التي تتحدث عن رحيل نجم السامبا في الصيف القادم، رغم أن عقده ينتهي في صيف 2027.

ولكن الصحيفة أكدت أن نيمار يرغب في البقاء في «بيئته الحالية» حتى وإن كان الكلام عن عودته إلى برشلونة، أو انتقاله بعقد مغرٍ إلى الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، هما حديث الساعة في الوقت الحالي، إذ ربما يرغب سان جيرمان في استعادة الجزء الأكبر من المبلغ الخرافي الذي دفعه لبرشلونة مقابل انتقال نيمار في 2017 وهو 222 مليون يورو، وإن كان الباريسيون يدركون تماماً أن استعادة المبلغ بالكامل أمر صعب جداً في حالة بيعه الآن.

وأوضحت الصحيفة إن نيمار لا ينوي من جانبه الضغط من أجل الرحيل، بعد أن أصبح شخصية شهيرة ومعروفة للجميع في فرنسا إلى جانب صديقه ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابى، كما أنه يرغب أيضاً في إضافة المزيد من الألقاب والبطولات إلى رصيده الحالي هناك حيث حصل حتى الآن على 13 بطولة متنوعة، وهذا يدفعه -والكلام للصحيفة- إلى التمسك باستكمال عقده في العاصمة الفرنسية حتى 2027، ووقتها سيكون أمضى عشر سنوات كاملة في العاصمة الفرنسية حيث وصل إليها في 2017.

وعلقت الصحيفة قائلة: لعل وعسى أن يستطيع نيمار أن يسهم في أي موسم قادم في فوز سان جيرمان بـ«الشامبيونزليج».

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة إن نيمار الذي سجل 118 هدفاً في 173 مباراة مع سان جيرمان، متمسك بألا ينهي مسيرته الدولية مع منتخب بلاده إلا بعد مونديال 2026، الذي سيقام في أميركا وكندا والمكسيك، وسيكون وقتها في الرابعة والثلاثين من عمره، بينما يبلغ 35 سنة في نهاية عقده مع سان جيرمان 2027، ومعنى ذلك أن قرار اعتزاله أو تمديد عقده مع باريس، لا مجال لاتخاذه الآن، وإنما بعد وقت طويل، والشيء المؤكد في نظر الصحيفة أن مسلسل نيمار سيعود مجدداً، ليطفو على سطح الأحداث الكروية في الأسابيع القادمة.