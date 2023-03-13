المنصوري يشارك في «الأمم العالمية للمضمار»

دبي (الاتحاد)

يشارك أحمد المنصوري دراج منتخبنا الوطني، بطل الإمارات والعرب وآسيا في سباقات المضمار، في بطولة كأس الأمم العالمية للمضمار والتي تقام في مصر بمشاركة 50 دولة و8 فرق محترفة، ويرافقه يوسف ميرزا مدير المنتخب وشريف عبدالله مدرباً.

وضمت بعثة منتخب الإمارات كلاً من بطل منتخبنا الوطني يوسف ميرزا، والمدرب شريف عبدالله، وتأتي المشاركة عقب فوز المنصوري بلقب الدولة لسباق المضمار فئة الأومنيوم، والتي أقيمت في الشارقة الأسبوع الماضي.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات، أن الهدف من مشاركة المنصوري هو المنافسة على إحدى ميداليات الفوز بسباق الأومنيوم وهو تخصص المنصوري، وسبق له الفوز به في أكثر من منافسة، سواء على مستوى العرب أو آسيا، مشيراً إلى أن لجنة المنتخبات تبحث دائماً عن مشاركة نجوم المنتخبات الوطنية في مختلف السباقات، وهو ما يحدث حالياً بمشاركة مجموعة من الدراجين في طواف الجزائر، ومشاركة المنصوري في كأس الأمم في مصر.