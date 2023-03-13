«أبيض الشاطئية» يهزم قيرغيزستان 9-3

دبي (الاتحاد)

فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية على منتخب قيرغيزستان 9-3، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم في ختام معسكره الحالي بمدينة باتيا التايلاندية، في ختام استعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

سجل أهداف منتخبنا الوطني، راشد عيد «3 أهداف»، هيثم الكعبي «هدفين»، عبدالله دهقاني «هدفين»، كمال علي، ووليد المحمدي.

وكان «أبيض الشاطئية» قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال هذا المعسكر، ضمن محطة إعداده الأخيرة لبطولة كأس آسيا 2023، وحقق الفوز في المباراة الودية الأولى أمام منتخب تايلاند بنتيجة (5 – 4)، وفي المباراة الثانية تغلب على منتخب الصين بنتيجة (2 - 0).

وأكد بدر حارب مدير المنتخب، أن برنامج معسكر تايلاند حقق الأهداف المرجوة منه، في ظل الجهد الكبير من الجهاز الفني والإداري للمنتخب، وحرصهم على تمام جاهزية لاعبي الأبيض لخوض غمار منافسات الكأس الآسيوية، والتي يأمل أن يحقق نتائج إيجابية تخدم منتخبنا الوطني في مشوار البطولة.

وتابع بدر حارب: الأهداف التي خططنا لها خلال المعسكرات السابقة والمعسكر الحالي ما كانت تتحقق لولا التزام وجدية اللاعبين المتواجدين ضمن صفوف أبيض الشاطئية، وخلال التدريبات وحتى في المباريات الودية التي خاضها المنتخب وجدنا لديهم الإصرار والطموح لمواصلة التمثيل المشرف لكرة القدم الشاطئية الإماراتية، وإضافة إنجاز جديد يُضاف للإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية «دور المجموعات» يوم الخميس المقبل، عندما يلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب أوزبكستان، ثم يلتقي مع منتخب ماليزيا يوم 18، ويختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 20، ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور التالي «الدور ربع النهائي».