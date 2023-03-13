18ميدالية لـ «الإمارات» في «أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو»

لندن (وام)

حقق لاعبو الإمارات إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازات الجو جيتسو المتوالية على كافة المحافل، وذلك من خلال الفوز بـ 18 ميدالية ملونة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي أقيمت جولتها الرابعة في صالة كوبر بوكس أرينا بالعاصمة البريطانية لندن، خلال يومي السبت والأحد، بمشاركة كبيرة من أكثر من 1000 لاعب ولاعبة يمثلون 50 دولة من مختلف قارات العالم.

تضمنت الميداليات 6 ذهبيات عن طريق كل من سالم سلطان الظاهري من أكاديمية «أي إف إن تي» في وزن 56 كجم الحزام البنفسجي، وسعيد الكبيسي من أكاديمية الوحدة في وزن 85 كجم للحزام البنفسجي، وهزاع محمد من أكاديمية الوحدة في وزن 120 كجم للحزام البنفسجي، وذياب النعيمي من أكاديمية العين في وزن 56 كجم للحزام البني، وزايد الكثيري من أكاديمية كوماندو جروب في وزن 56 كجم للحزام الأسود، وحصة الشامسي من أكاديمية الوحدة في وزن 49 كجم لفئة الحزام البنفسجي.

وحاز الفضيات الـ 6 كل من عبد الله الكبيسي من أكاديمية الوحدة في وزن 94 كجم للحزام البنفسجي، وحامد الهنائي من أكاديمية الوحدة في وزن 120 كجم «حزام بنفسجي»، وعمر السويدي من أكاديمية بني ياس في وزن 56 كجم للحزام البني، وحمده الشكيلي من أكاديمية بني ياس لوزن 49 كجم «حزام بنفسجي»، وأسما الحوسني من أكاديمية بني ياس في وزن 55 كجم «حزام بنفسجي»، وشما الكلباني من أكاديمية بني ياس في وزن 62 كجم «حزام بنفسجي».

وأحرز الميداليات البرونزية الـ 6 كل من محمد المنهالي من أكاديمية العين في وزن 62 كجم «حزام بنفسجي»، وسلطان جابر من أكاديمية الوحدة في وزن 69 كجم «حزام بنفسجي»، وخالد الشحي من أكاديمية العين في وزن 62 كجم «حزام أسود»، وبلقيس عبد الله من أكاديمية بني ياس في وزن 49 كجم «حزام بنفسجي»، ومايسة شريم من أكاديمية بني ياس وزن 55 كجم «جزام بنفسجي»، وهيا الجهوري من أكاديمية بني ياس وزن 70 كجم «حزام بنفسجي».

وأكد طارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «A J P»، أن بطولة أبوظبي جراند سلام تواصل نجاحاتها للعام التاسع على التوالي، باعتبارها واحدة من أكبر بطولات المحترفين في العالم، من حيث الجوائز المالية، والإقبال الكبير على المشاركة من اللاعبين المصنفين الأوائل في العالم، والنقاط التي تمنحها للفائزين بالمراكز الأولى في التصنيف السنوي المؤهل للفوز بجائزة أبوظبي العالمية في نهاية كل عام، مشيراً إلى أن البطولة حققت كل أهدافها، وحظيت بتغطية إعلامية موسعة، حيث تابعها مئات الملايين حول العالم عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: «شهدت الجولة الرابعة في العاصمة البريطانية زخماً كبيراً من لاعبي ومدربي العالم لاعتبارات عديدة، كونها من المحطات المهمة نظراً للموقع الاستراتيجي للعاصمة لندن بين مدن أوروبا، كما أن لندن وجهة رياضية سياحية عالية المستوى ومميزة في هذا التوقيت من العام، ويمكننا القول بأن أبوظبي نجحت على مدار السنوات الـ10الأخيرة في أن تقدم نفسها كأكبر مطور للجو جيتسو في العالم من خلال تبنيها لأفضل برامج نشر وتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، وتنظيم أقوى وأهم البطولات في أبرز عواصم العالم، فضلاً عن استضافتها لمقري الاتحادين الآسيوي والدولي، ونجاحها في اعتماد رياضة الجو جيتسو في كبرى المنظمات الدولية.

وكانت منافسات اليوم الأول من البطولة قد انتهت بحصول الإمارات على 7 ميداليات ملونة في فئة «الأساتذة»، بواقع 3 فضيات، و4 برونزيات، بحضور جماهيري لافت. ومثلما كانت المتعة والإثارة حاضرة في الجولات الـ 3 السابقة في كل من ريو دي جانيرو وميامي وسيدني، فإن الجولة الرابعة شهدت سباقاً شرساً بين نجوم اللعبة.

وكانت الجولة الأولى قد أقيمت في البرازيل خلال شهر يونيو 2022، بينما أقيمت الثانية في ولاية ميامي الأميركية في سبتمبر 2022 أيضاً، ثم الجولة الثالثة التي كانت في ضيافة مدينة سيدني عاصمة أستراليا خلال شهر فبراير 2023، في حين احتضنت لندن الجولة الرابعة، على أن تكون الجولة الخامسة والأخيرة للموسم 2022- 2023، في أبوظبي عاصمة الجو جيتسو في العالم، ووصلت قيمة الجوائز المالية للجولة الرابعة 225 ألف دولار.



جسر تواصل

تعتبر جولات أبوظبي جراند سلام جسراً من جسور التواصل بين أبوظبي ومختلف عواصم العالم، حيث تسهم في الدعاية والترويج إلى العاصمة أبوظبي باعتبارها القلب النابض وعاصمة الجو جيتسو حول العالم، وأكبر مطور لهذه الرياضة في مختلف القارات، كما أنها تطلع كل دول العالم المشاركة في مسابقاتها على تراث وتقاليد دولة الإمارات، ومساهمتها الحضارية في جوانب التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.