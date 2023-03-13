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الرياضي

«الخماسي الحديث» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصري

«الخماسي الحديث» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره المصري
13 مارس 2023 16:44


القاهرة (وام)
وقع اتحاد الخماسي الحديث اتفاقية تعاون مع نظيره الاتحاد المصري، بهدف تأسيس شراكة إستراتيجية بين الطرفين، تسهم في تطوير وتنمية رياضة الخماسي الحديث بالإمارات، وتبادل الرؤى وإقامة المعسكرات التدريبية بين الطرفين لرفع مستوى اللاعبين والمدربين.
تم توقيع الاتفاقية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأول بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة على هامش فعاليات بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة حاليا في القاهرة، بحضور الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، وناصر سلطان المعمري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات، وعدد من أعضاء الاتحاد المصري.
وقبل توقيع الاتفاقية عقدت المطروشي عددا من الاجتماعات مع الجانب المصري، لبحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين في مختلف المجالات.وخلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي وجهت المطروشي الشكر إلى الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والجامعة الأمريكية بالقاهرة على استضافة المؤتمر، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي والمتميز بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون الرياضي بين المؤسسات الرياضية.
وأضافت: «من هذا المنطلق سعينا لعقد اتفاقية مع الاتحاد المصري للخماسي الحديث، تهدف إلى المزيد من التعاون المثمر، مع الاتحاد المصري العريق صاحب الخبرة، للاستفادة من الكوادر الفنية لديه و تأسيس قاعدة متميزة من الممارسين للعبة في الإمارات وإعداد، وتأهيل وصقل المدربين والحكام، بالإضافة إلى الاستفادة من خبراته في تنظيم الفعاليات الرياضية للعبة».
على جانب آخر التقت الدكتورة هدى المطروشي، وناصر المعمري، مع الألماني كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، بحضور كيم هينيجم رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، وشين فانج الأمين العام للاتحاد الدولي، وسامحو كيونج الأمين العام للاتحاد الآسيوي، وذلك على هامش بطولة العالم.
وتناول اللقاء عددا من الموضوعات أبرزها دعوة رئيس الاتحاد الدولي لزيارة الإمارات وبحث سبل التعاون، خاصة أن اتحاد الإمارات للخماسي الحديث قد انضم مؤخرا لعضوية الدولي.وتقدم رئيس الاتحاد الدولي بالتهنئة إلى الاتحاد الإماراتي بمناسبة تأسيسه، مؤكدا تطلعه إلى التنسيق المتواصل مع نظيره الآسيوي لدعم الإمارات، من أجل تنظيم بطولات إقليمية ودولية خلال الفترة المقبلة.

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