دوري الأبطال.. سيتي لعبور لايبزج وإنتر للعودة بعد 12 عاماً

مانشستر(أ ف ب)

يأمل مانشستر سيتي الإنجليزي في تفادي أي مفاجأة وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة تواليًا، عندما يستضيف الثلاثاء لايبزج الألماني بعد تعادلهما 1-1 ذهابًا، فيما يتطلع إنتر الإيطالي للمحافظة على تقدمه 1-0، عندما يحل على بورتو البرتغالي والعودة إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 12 عامًا.

وسيكون سيتي مرشحًا للعبور على أرضه رغم اكتفائه بالتعادل في لايبزج في المباراة الأولى، معوّلاً على فورمته مؤخرًا.

لم يخسر فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا في مبارياته الثماني الأخيرة في جميع المسابقات، محققًا ستة انتصارات وتعادلين، آخرها فوز بشق النفس 1-0 على كريستال بالاس السبت في الدوري بركلة جزاء لنجمه النروجي إيرلينج هالاند.

وكان الجزائري رياض محرز افتتح التسجيل لأبطال إنجلترا في ألمانيا، قبل أن يرد لايبزج قبل ثلث ساعة من النهاية بهدف المدافع الكرواتي يوسكو جفارديول، الذي قدم أوراق اعتماده أمام العالم في مونديال قطر 2022.

وسيستعيد سيتي جهود صانع ألعابه المتألق البلجيكي كيفن دي بروين، الذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة منذ ثلاثة أسابيع.

ولا يزال سيتي يلهث خلف باكورة ألقابه في دوري الأبطال وغازله عندما وصل إلى النهائي للمرة الأولى عام 2021 وسقط أمام تشيلسي. أما الموسم الماضي، فخرج من نصف النهائي على يد ريال مدريد الإسباني بمواجهة مجنونة انتهت 6-5 في مجموع المباراتين.

ويدرك بطل إنجلترا أربع مرات في المواسم الخمسة الأخيرة أن الصراع على البريميرليج سيكون صعبًا هذا الموسم، إذ يتأخر بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر قبل 11 مرحلة من النهاية.

ويخوض السبت الدور ربع النهائي من كأس إنجلترا على أرضه ضد بيرنلي قبل توقف قرابة أسبوعين من أجل النافذة الدولية.

من جهته، يدرك لايبزج أن مسعاه للعودة إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2019-2020، عندما بلغ المربع الذهبي للمرة الأولى في تاريخه القصير قبل أن يخرج أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون صعبًا.

ورغم ذلك، يملك أسلحة قوية في خط المقدمة أمثال البرتغالي أندري سيلفا والسويدي إميل فورسبرج والمهاجم تيمو فيرنر، ويدخل مباراة الثلاثاء بعد أن اكتسح ضيفه بروسيا مونشنجلادباخ 3-0 في البوندسليجا نهاية الأسبوع.

يحتل المركز الثالث في الدوري الألماني على بُعد سبع نقاط من بايرن ميونيخ المتصدر، ويخوض معركة شرسة على مراكز دوري الأبطال، إذ تتساوى ثلاثة فرق نقاطًا بين المركزين الثالث والخامس.

من جهته، يتطلع إنتر بشغف للعودة إلى ربع نهائي المسابقة القارية للمرة الأولى بعد غياب 12 عامًا.

ويعود آخر ظهور للنيراتزوري في هذا الدور إلى موسم 2010-2011، عندما خرج بطريقة مفاجئة أمام شالكه الألماني، بعد عام فقط من تتويجه باللقب على حساب بايرن بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما أحرز الثلاثية.

غاب ستة أعوام بين 2012 و2018 عن البطولة القارية قبل أن يعود في موسم 2018-2019. وبعد أن أخفق في المحاولات الثلاث الأولى في بلوغ الأدوار الإقصائية، نجح الموسم الماضي قبل أن يسقط أمام ليفربول الإنجليزي في ثمن النهائي.

وستكون المباراة اختبارًا أيضًا لديربي إيطاليا المرتقب على أرضه ضد يوفنتوس الأحد في منافسات «سيري أ».

أما بورتو، فيعود آخر ظهور له في ربع نهائي دوري الأبطال إلى موسم 2021-2020، عندما أقصى يوفنتوس بالذات من ثمن النهائي.

يحتل راهنًا المركز الثاني في الدوري البرتغالي وسيأمل بقيادة المدرب سيرجيو كونسيساو في الإطاحة بفريق إيطالي جديد، معولاً على أمثال الإسباني توني مارتينيز في الهجوم وأوتافيو في الوسط وخبرة المدافع المخضرم بيبي، المتوج ثلاث مرات بلقب دوري الأبطال مع ريال مدريد الإسباني.