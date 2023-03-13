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الرياضي

«الملكي» يحاصر « ڨار-شلونة»!

«الملكي» يحاصر « ڨار-شلونة»!
13 مارس 2023 14:49

عمرو عبيد (القاهرة)
استعاد برشلونة فارق الـ9 نقاط مع ريال مدريد فوق قمة "الليجا" بعد فوزه الصعب على أتلتيك بلباو بهدف وحيد، وصفته صحيفة موندو ديبورتيفو بـ"هدف التتويج"، حيث ترى أن الفارق بات مريحاً لـ"البلوجرانا" في صراع اللقب الإسباني، خاصة أنه سجّل انتصاره الـ11 خارج ملعبه هذا الموسم، وأشارت إلى أن "المتصدر" يرغب في إبعاد "الريال" أكثر خلال "الكلاسيكو" المقبل قبل "الهدنة" التي ستحصل عليها "الليجا" في فترة التوقف الدولية.
وبعنوان "ڨار-شلونة"، نشرت موندو مقالاً لتوضيح صحة قرارات تقنية الفيديو خلال المواجهة الصعبة بين "البارسا" و"بلباو"، مؤكدة أن الفوز كان مُستحقاً تماماً، وهو ما ذهبت عليه "لي سبورتيو" عبر غلافها بالقول أن الصدارة جاءت عن جدارة، بينما كتبت سبورت عن تأكيد صدارة "البلوجرانا" في تلك المرحلة الحاسمة، التي تراها الصحف الكتالونية أنهت سباق "الليجا" بنسبة كبيرة جداً رغم وجود 13 جولة متبقية في البطولة!
وعلى الجانب الآخر، ذكرت "ماركا" في خبر عابر أن "المتصدر" واصل الابتعاد بالقمة متمسكاً بها بكل قوته، في حين أفردت غلافها لـ"حديث الساعة" الخاص بقضية الفساد التحكيمي المرتبطة ببرشلونة، وقالت الصحيفة المدريدية أن "الريال" يُحاصر "البارسا" من أجل الدفاع عن حقوقه ومصالحه حسب رأيها، وأشارت إلى أن تحرك "الملكي" الحالي قد يُنهي أي علاقات مباشرة بين الناديين وسيترك آثاره على مشروع "دوري السوبر" بكل تأكيد.
وبعيداً عن "الصراع الإسباني"، اهتمت الصحف الإنجليزية بفوز أرسنال الكبير على فولهام واحتفاظه بفارق 5 نقاط في صدارة "البريميرليج"، وأشادت "آي سبورت" بالنجم البلجيكي لياندرو تروسارد، صانع الأهداف الثلاثة لـ"المدفعجية"، ووصفته بـ"الزعيم"، كما قالت "ميرور" عنه إنه "صفقة الشتاء الرابحة"، في حين تناولت أغلب الصحف مسألة طرد البرازيلي كاسيميرو مرة أخرى مع مانشستر يونايتد وإيقافه لمدة 4 مباريات، وهو ما أثار غضب المدرب تن هاج الذي هاجم الحكام, خاصة بعد انتهاء مباراته أمام ساوثهامبتون بالتعادل السلبي.

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