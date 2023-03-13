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الرياضي

150 لاعباً في بطولة «الحبتور للدارتس»

150 لاعباً في بطولة «الحبتور للدارتس»
13 مارس 2023 17:00

دبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الدارتس عن تنظيم بطولة «الحبتور للدارتس»، والتي يستضيفها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية يومي السبت والأحد المقبلين، بمشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة، وتتضمن البطولة 3 فئات، منها الزوجي والفردي والمفتوحة الخاصة باللاعبين العرب والمفتوحة للأجانب والمقيمين.
وتشهد البطولة في اليوم الأول، مسابقات الزوجي حتى دور الأربعة، وتستكمل البطولة في اليوم الثاني للفردي والزوجي حتى النهائي، وطبقاً لنظام اللعب ستقام مسابقة الزوجية بنظام 5 أشواط في الدور التمهيدي و7 أشواط في النهائيات، بينما في فردي الرجال للمواطنين والمقيمين سيكون الدور التمهيدي 7 أشواط والدور والنهائي 9 أشواط، ورصدت إدارة الاتحاد جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى مع الكؤوس والميداليات.
ووجه خليفة المطيوعي رئيس الاتحاد، الشكر إلى إدارة منتجع الحبتور للبولو والفروسية على رعايته للبطولة مؤكداً أن الرياضة الإماراتية تحتاج إلى مثل هذه الرعاية من أجل تطويرها. خاصة الدارتس التي تحتاج للمساندة من أجل نشر اللعبة وتحقيق الهدف الأسمى وهو تشكيل منتخب إماراتي قوي يشارك في البطولة الخارجية.
وأضاف: اللعبة تنتشر بشكل سريع ومثل هذه البطولات تكشف عن قاعدة الممارسين وأيضاً المواهب التي تظهر وتحتاج إلى صقل لوضعها على الطريق الصحيح وهو ما نعمل عليه في استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أكبر عدد من الممارسين في فترة قصيرة من خلال مثل هذه البطولات ونأمل أن تظهر شركات أخرى في القطاع الخاص تتبنى استضافة البطولات، لأن الهدف في النهاية هو اسم الإمارات.

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