«دولية» أبوظبي لرابطة محترفي الجو جيتسو تنطلق الجمعة



أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية منافسات بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو اعتباراً من الجمعة المقبل، بتنظيم اتحاد اللعبة وبالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو(AJP) وسط مشاركة مئات اللاعبين من الأندية والأكاديميات في فئات الصغار، والناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتعد البطولة ثاني جولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو التي تنظم في الدولة خلال موسم 2023، التي كانت أولها بطولة أبوظبي الدولية من دون بدلة الشهر الماضي في أبوظبي، وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى التنظيم والمشاركة من قبل نجوم اللعبة والمستوى الفني والحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية.

ويقول يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو:«تشكل بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو إضافة قيّمة لأجندة مسابقات الموسم الرياضي، وتسهم في تسليط الضوء على مجموعة كبيرة من المواهب الشابة والجديدة التي تتطلع إلى تحقيق مسيرة احترافية متميزة. كما يعكس الإقبال الكبير على المشاركة في المنافسات، كفاءة خطط الاتحاد ونجاح برامجه بالتعاون مع الرابطة والشركاء في نشر وتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين، بما يبشّر بمستقبل مشرق للعبة، ومواصلة ترسيخ مكانة الدولة والعاصمة أبوظبي كموطن للرياضة على مستوى العالم.

ويضيف:«تحتضن البطولة بيئة مثالية تؤهل اللاعبين الصاعدين للاحتكاك مع نخبة لاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى المنطقة والعالم، وبالتالي صقل موهبتهم وتعزيز جاهزيتهم وزيادة فرصهم في المنافسة والتواجد في البطولات العالمية الكبرى».

وتقام البطولة على مدى أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث تبدأ الفعاليات بمنافسات الصغار، على أن تستكمل فعالياتها السبت بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة، ويوم الأحد بمنافسات الهواة والمحترفين.

بدوره، يقول طارق البحري المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو:«تكتسب البطولات التي تنظمها الرابطة داخل الدولة أهمية متزايدة، فهي تمثل امتداداً لنجاح البطولات التي تنظمها الرابطة في مختلف دول العالم والتي تزيد على 150 بطولة، ومن أبرز المكاسب التي تحققها البطولة، التطور المستمر لأداء اللاعبين ومسيرتهم ونموهم وقدرتهم التنافسية العالية، فضلاً عن ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي كموطن عالمي للعبة، ووجهة استثنائية لاستقطاب الأبطال من دول العالم كافة».

وتجدر الإشارة لأهمية البطولة بالنسبة للاعبي الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة وخارجها، حيث إنها تمنح الفائزين بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية للتأهل للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو نوفمبر القادم، والترشح لنيل جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، وهو ما يعد عامل جذب كبير للمشاركة في منافساتها.