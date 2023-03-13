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الصربي برانكو يحتفظ بلقب «فزاع للغوض الحر»

الصربي برانكو يحتفظ بلقب «فزاع للغوض الحر»
13 مارس 2023 15:30

دبي (الاتحاد)
احتفظ الصربي برانكو بيتروفيتش بلقب فئة المحترفين، ضمن النسخة الـ 16 لبطولة فزاع للغوص الحر «الحياري»، التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وأقيمت للمرة الأولى في «ديب دايف دبي» أعمق حوض سباحة في العالم، بمشاركة 14 دولة، وجاءت صدارة برانكو بعدما حبس أنفاسه تحت الماء لزمن بلغ 9:01 دقيقة، وجاء بالمركز الثاني الكرواتي جوران كولاك بزمن 8:36 دقيقة، وبالمركز الثالث البولندي كارول كراسيتش بزمن 7:20 دقيقة.
وعلى صعيد فئة الهواة للمواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، حقق العُماني إبراهيم السليطني المركز الأول بزمن 6:34 دقيقة، يليه بالمركز الثاني الكويتي حسن الشراح بزمن 6:32 دقيقة، وبالمركز الثالث الإماراتي سالم حميد المنصوري بزمن 6:26 دقيقة، وبالمركز الرابع السعودي فهد القصيبي بزمن 6:22 ثانية، وخامساً العماني خميس العريمي بزمن 6:18 دقيقة، حيث عكست النتائج قوة المنافسات بفارق لم يتجاوز 14 ثانية بين أصحاب المراكز الخمسة الأولى.
وفي فئة الناشئين للمواطنين ودول مجلس التعاون الخليجي، حقق العماني محمود الهنائي المركز الأول بزمن 2:50 دقيقة، وجاء ثانياً مواطنه يوسف العريمي بزمن 2:43 دقيقة، وبالمركز الثالث السعودي أنس البلوي بزمن 2:42 دقيقة، ورابعاً الإماراتي سعيد محمد العسكر بزمن 2:40 دقيقة، وخامساً ناصر هاشم المرزوقي بزمن 2:24 دقيقة.
وفي ختام المنافسات قام راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وحمد الرحومي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى.

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