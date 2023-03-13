«تريفور» يُحلق بكأس «فيرتوس» لقفز الحواجز

دبي (الاتحاد)

حلق الفارس الأيرلندي تريفور برين على صهوة الفرس «جيرماين دبليو» بكأس «فيرتوس»، في ختام بطولة قفز الحواجز الدولية من فئة النجمتين، والتي استضافها وأدارها مركز الإمارات للفروسية في دبي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية مجموعة من الشركات والمؤسسات، في أجواء من الفعاليات الرائعة التي استمتع بها جمهور البطولة، وعشاق قفز الحواجز على مدى ثلاثة أيام، وبها أسدل الستار على بطولات القفز الدولية التي استضافتها أندية ومراكز الفروسية في الإمارات خلال موسم 2022-2023.

شهد منافسات الختام وتوّج الفائزين بالألقاب، اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وخليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة النادي، ويوسف الملا نائب مدير النادي، وطاهرة أحمد، رئيسة البطولة، وحسام زميت رئيس لجنة تحكيم البطولة، وعن (فيرتوس) شهد المنافسات وتوّج الفائزين حسن الامارا، خليفة ناصر البدور وسلفيا سيم.

وشهد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، منافسات الختام، وقال عقب تتويج الفائزين: جاء ختام البطولات الدولية لقفز الحواجز بالموسم، على ميدان مركز الإمارات للفروسية، وهو غني عن التعريف بإسهاماته الممتدة في رياضة القفز بالدولة، وبطولة كأس «فيرتوس» الدولية، التي أدارتها كوادر العمل بمركز الفروسية، تؤكد بترحيبه وإعلائه قيم العمل المشترك لتطوير رياضة القفز وغيرها من أنشطة الفروسية المتعددة، سواء المحلية أو الدولية التي يزخر بها مجتمع الفروسية في الإمارات.

وكشف العظب عن أن الموسم الجديد سيشهد المزيد من التعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، دعماً لمسيرة رياضة القفز، والطفرة الكبيرة في أعداد فرسان وخيول القفز بالموسم، وجميعها ينشد تطوير المستوى وتحقيق الفوز ومن ثم الإنجاز الذي يدفع برياضة القفز في الاتجاه الصحيح، مع مواصلة العمل ووضع الخطط والبرامج التي تحقق الأهداف بصورة مثلى.

وأضاف: دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في موسمه الحادي عشر، يعتبر نموذجاً للعلاقة الإيجابية بين القطاعين الخاص والهيئات الرياضية لدعم نشاط الفروسية، وبطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز هي الأخرى تستمد أهميتها بما توفره للفرسان من فرص المشاركة والتأهل، ومهم دعم مثل هذا التوجه بالمزيد من المنافسات المحلية والدولية، وبما يتيح للفرسان فرصاً أكبر لنيل استحقاق التأهل والتنافس فيما هو أرفع، وهو ما يقابله اتحاد الفروسية، بالخطط والبرامج القادرة على تحقيق الأهداف التي يسعى الجميع لتحقيقها.