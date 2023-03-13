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اتحاد الكاراتيه يدرس استضافة الدوري العالمي عامين متتاليين

اتحاد الكاراتيه يدرس استضافة الدوري العالمي عامين متتاليين
13 مارس 2023 14:30

دبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه اجتماعاً، برئاسة اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بحضور راشد عبد المجيد آل علي النائب الأول، والمهندس مروان سنكل النائب الثاني، والمهندس حميد شامس الأمين العام، د. عبد الله البادي الأمين العام المساعد، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، بنادي ضباط شرطة دبي.
قام المجلس خلال اجتماعه بمناقشة جدول الأعمال، الذي شمل عرض لائحة الحكام الجديدة والتقارير المقدمة من لجنة الحكام، وقد أوصى اللواء الرزوقي رئيس المجلس بدراستها وإبداء الرأي فيها، كما تمت مناقشة مقترح إقامة مهرجان الجاليات الأول للكاراتيه، والتوصية بإقامته في مايو المقبل لفتح مجال أوسع لمشاركة كافة شرائح المجتمع الممارسين لهذه الرياضة.
كما ناقش المجلس طلب الاتحاد الدولي المرسل لاتحاد الكاراتيه لاستضافة بطولة الدوري العالمي للكاراتيه للشباب لعامين متتاليين عامي 2024 و2025، وذلك بعد ما حققه الاتحاد من نجاح باهر في تنظيم بطولة الدوري العالمي للشباب، التي أقيمت فعالياته بالدولة في إمارة الفجيرة في فبراير الماضي.
وأوصى اللواء الرزوقي بالتنسيق مع الجهات الرسمية لاتخاذ القرار النهائي في طلب الاتحاد الدولي للكاراتيه، ووجه الأعضاء بإعداد وتجهيز ملف كامل عن تنظيم الدوري العالمي للعامين المشار إليهما.

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