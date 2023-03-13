«لابورتا 500» يبحر بسفينة برشلونة

مراد المصري (دبي)

تفوق برشلونة على أتلتيك بلباو أمس، بهدف دون رد، ليحافظ على فارق التسع نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عن مطارده ريال مدريد، لكنها شكلت مناسبة خاصة لخوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني على اعتبار أنها المباراة رقم 500 له على رأس مجلس الإدارة في ولايته الثانية.

للمصادفة فإن المواجهة في سان ماميس جاءت أمام أتلتيك بلباو، الذي يعتبر أكثر فريق واجهه برشلونة خلال فترتي رئاسة لابورتا، وذلك في 24 مباراة، علماً أنه كرئيس لبرشلونة واجه النادي تحت قيادته 81 نادياً مختلفاً، وهو الذي عاش أمسية سعيدة على صعيد النتيجة في بلباو، لكن بخيبة أمل من جماهير الفريق المنافس الذي قام برمي أموال زائفة تحمل صورة لابورتا، في إشارة الاتهامات التي وجهها مكتب المدعي العام ضد نادي برشلونة واثنين من رؤسائه، للاشتباه في الفساد وعلاقاتهم مع خوسيه نيجريرا نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام.

وكانت أكثر المباريات التي خاضها برشلونة تحت قيادة الرئيس، في الدوري الإسباني لكرة القدم، بواقع 343 مباراة، وحقق برشلونة خلال الـ 500 مباراة مع "المحامي" 221 فوزاً، فيما سجل الفريق 720 هدفاً، واستقبل 300.

وعلى الصعيد دوري أبطال أوروبا شهد 81 مباراة حقق خلالها 43 انتصاراً، وفي كأس الملك لعب الفريق 47 مباراة، وفي الدوري الأوروبي 16 مباراة، ما بين 8 بالمسمى القديم "كأس الاتحاد الأوروبي" و8 بالمسمى الجديد، إلى جانب سبع مباريات في كأس السوبر الإسباني وأربع مباريات في كأس العالم للأندية ومباراتين في كأس السوبر الأوروبي.

وخلال فترة رئاسته واجه برشلونة الغريم ريال مدريد في 21 مباراة، وحقق 10 انتصارات وتعادلين و9 خسارات، وسجل 40 هدفاً واستقبل 31 هدفاً، ويعتبر بايرن ميونيخ الألماني الفريق الذي عرف معه برشلونة أسوأ نتائج أوروبية في عهد لابورتا، بعدما قابله 6 مرات وحقق فوزاً وتعادلاً واحداً، وخسر أربع مرات، وسجل 5 أهداف واستقبل 12.

ويعتبر الهولندي فرانك ريكارد أكثر مدرب خاض مباريات خلال رئاسة لابورتا بواقع 271 مباراة، لكن الإسباني بيب جوارديولا هو من حقق أكبر عدد من الألقاب معه بواقع 7 ألقاب، فيما حقق تشافي معه أول لقب بالتتويج بكأس السوبر الإسباني، وهو ينال ثقة الرئيس للاستمرار رغم الإخفاق الأوروبي في ظل النتائج الإيجابية في "الليجا".

وتولى لابورتا البالغ من العمر 60 عاماً، رئاسة برشلونة بين عامي 2003 و2010، قبل أن يعود مجدداً قبل عامين. حيث يواجه مرحلة صعبة للغاية عقب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأزمة المالية. التي اضطرته للجوء للقيام بالرافعات المالية، وأخيراً الدخول في متاهة القضاء الإسباني جراء اتهامات بالفساد للنادي يتم التحقيق فيها حالياً.